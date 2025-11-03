Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Λάθος επικοινωνιακοί χειρισμοί, σε λίγους μήνες δεν θα πληρώνεται η μισθοδοσία

«Δεν επέλεξα εγώ ποια υποκαταστήματα θα κλείσουν, φαντάζομαι η διοίκηση ξεκίνησε με τα πιο ζημιογόνα. Αυτή τη στιγμή στα καταστήματα των ΕΛΤΑ υπάρχει ένα 10% που αφορά στα έξοδα και το 50% των συνολικών εξόδων τους».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο OPEN αναγνώρισε πως υπήρξαν λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση των ΕΛΤΑ καθώς σε σύσκεψη που είχε γίνει με τους συναρμόδιους υπουργούς και τις διοιήσεις της επιχείρησης και του υπερταμείου είχε παρουσιαστεί ένα πρώτο σχέδιο για την εξυγίανση χωρίς όμως λεπτομέρειες για το πόσα και ποια υποκαταστήματα θα κλείσουν.

«Η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι μια καλή διοίκηση που έχει σηκώσει μεγάλο σταυρό» είπε ο κ. Χατζηδάκης σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ούτε των τοπικών κοινωνιών αλλά ούτε και των βουλευτών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ τονίζοντας μάλιστα πως εάν δεν υπάρξουν αποφάσεις σε λίγους μήνες θα υπάρξει ζήτημα ακόμα και με την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

«Δεν μπορεί το κράτος να πληρώσει τα χρήματα που απαιτούνται για την επιχείρηση γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά, ανήκουν στο υπερταμείο και υπάρχουν προσφυγές από ανταγωνιστές» είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «όσοι λένε να μη γίνει τίποτα ουσιαστικά εισηγούνται να κλείσουν τα ΕΛΤΑ».