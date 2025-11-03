Από κρίση σε κρίση η κυβέρνηση: Στο στόχαστρο ΕΛΤΑ, Υπερταμείο - Εξετάζονται από την αρχή τα λουκέτα

Σε θέση άμυνας βρέθηκε εκ νέου τα τελευταία 24ώρα η κυβέρνηση μετά την πολιτική κρίση, που ενέσκηψε με την απόφαση του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ να προχωρήσει άμεσα στο κλείσιμο 204 καταστημάτων στην Περιφέρεια.

Μολονότι στο Μέγαρο Μαξίμου γνώριζαν εδώ και αρκετές εβδομάδες για το σχεδιασμό σχετικά με την επιβεβλημένη αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ το timing της εκδήλωσης της τελικής φάσης του συγκεκριμένου σχεδίου είναι σαφές ότι αιφνιδίασε την κυβέρνηση.

Μάλιστα, το μέγεθος του προβλήματος έγινε κατανοητό από τον έντονο προβληματισμό βουλευτών της συμπολίτευσης, τα τηλέφωνα των οποίων κυριολεκτικά «έσπασαν» από το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης και μετά από τα σφοδρά παράπονα Δημάρχων αλλά και απλών πολιτών της Περιφέρειας.

Εξετάζεται από την αρχή το σχέδιο

Υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής και με τον πρωθυπουργό να βρίσκεται στην Αίγυπτο, το Μέγαρο Μαξίμου αντέδρασε το πρωί του Σαββάτου και κατόπιν έκτακτης σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε να ανασταλεί για 3 μήνες το κλείσιμο των περισσότερων προς κλείσιμο καταστημάτων με εξαίρεση 46 καταστήματα, που από σήμερα βάζουν λουκέτο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ορισμένες πρωτεύουσες των νομών.

Εξάλλου, η δυσφορία του Μεγάρου Μαξίμου για τους χειρισμούς του Υπερταμείου και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ κατέστη ευδιάκριτος καθώς κυβερνητικά στελέχη επισήμαιναν «την ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές», υιοθετώντας κατ ουσίαν τις αιχμές πολλών «γαλάζιων» βουλευτών.

Όπως το θέτει ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, μέσω της τρίμηνης αναστολής του εν λόγω στην κυβέρνηση «αγόρασαν» πολύτιμο χρόνο, ώστε να μελετήσουν πιθανές εναλλακτικές. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Κύπρο στην κυβέρνηση είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ με βάση γεωγραφικά κριτήρια και κατόπιν συνεννόησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, ωστόσο, η μεγάλη εικόνα δεν πρόκειται να αλλάξει.

Έντονο κλίμα δυσαρέσκειας για Σκλήκα και Παπαχρήστου

Έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης μετέδιδε ένα κλίμα έντονης δυσαρέσκειας για Υπερταμείο και ΕΛΤΑ καθώς δεν προετοίμασαν την κοινή γνώμη για τις επικείμενες αλλαγές και ξεκαθαρίζει πως εφ όσον δεν δρομολογηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το σχέδιο αναδιάρθρωσης απειλείται ευθέως η βιωσιμότητας της ίδιας της εταιρείας.

Το ίδιο στέλεχος εξηγεί πως σε βάρος των ΕΛΤΑ έχουν γίνει προσφυγές από ανταγωνιστές τους στην Κομισιόν με αποτέλεσμα να έχουν «παγώσει» οι κρατικές ενισχύσεις προς αυτά τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωναν τις προηγούμενες ημέρες ότι «κανένας Έλληνας, δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα με ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία, καθώς και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων». Εξάλλου, οι ίδιες πηγές ξεκαθάριζαν ότι «κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του».

Σε αναβρασμό οι «γαλάζιοι» - Δεν τους ικανοποιεί η αναστολή των λουκέτων

Το ζήτημα, πάντως, προκαλεί και ενδοκυβερνητικές αναταράξεις. Ενδεικτικές ως προς αυτό είναι οι προχθεσινές δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι «ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες… όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα», καθώς ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διαισθάνθηκε, όπως λέγεται, ότι ορισμένοι εντός της κυβέρνησης επιχειρούν να του…φορτώσουν την ευθύνη της ατυχούς διαχείρισης του όλου ζητήματος.

Πάντως ακόμη και μετά την προσωρινή λύση, που δόθηκε γαλάζιοι βουλευτές δεν έδειχναν διάθεση να μετριάσουν την κριτική τους. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Συντονιστή της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος μιλώντας χθες στο Mega δήλωσε ευθαρσώς ότι η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ δεν τον ικανοποιεί σημειώνοντας ότι «δεν κατανοώ τον διαχωρισμό Λεκανοπεδίου Αττικης και περιφέρειας», καθώς και ότι «δεν μπορούν οι βουλευτές να είναι θεατές αποφάσεων των τεχνοκρατών και του Υπερταμείου δίχως διάλογο».

Μάλιστα, δηλωτική του περιεχόμενου των συζητήσεων στους κόλπους της ΚΟ ήταν και η αποστροφή του κ. Μαρκόπουλου «θα ήθελα να ακούσω αν ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κι αρμόδιος έως ένα βαθμό για τα ταχυδρομεία κ. Παπαστεργίου αιφνιδιάστηκε κι αυτός από τις ανακοινώσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην Υπουργός και Συντονιστής της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος έκανε λόγο σε χθεσινή του ανάρτηση για προχειρότητα και επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «το ένα λάθος δεν διορθώνεται με άλλο λάθος», καθώς και ότι «επιβάλλεται επανεξέταση».

Οι δύο προαναφερθέντες βουλευτές μαζί με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Νότη Μηταράκη, θα έχουν συνεργασία για το θέμα το απόγευμα στη Βουλή λίγη ώρα προτού ξεκινήσει μία ακόμη κρίσιμη τηλεδιάσκεψη ανάμεσα σε βουλευτές της ΝΔ και τους συναρμόδιους και συγκεκριμένα τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου και τον Διοικητή των ΕΛΤΑ, Γιώργο Σκλήκα, ο οποίος έχει βρεθεί τα τελευταία 24ώρα στο επίκεντρο της κριτικής των μελών της γαλάζιας ΚΟ.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε έτι περαιτέρω και από τις αιχμές, που άφησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ζήτησε και αυτός με τη σειρά του επανεξέταση του κυβερνητικού σχεδιασμού. «Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχεδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία - και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη. Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Πολιτικοί αναλυτές παρατηρούσαν, εξάλλου, ότι είναι η δεύτερη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ο πρώην πρωθυπουργός επιλέξει να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για ζήτημα, που δεν άπτεται της εξωτερικής πολιτικής, αλλά προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.