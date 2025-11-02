Στέλιος Πέτσας για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ: «Αντί για σοβαρότητα, εκπέμπεται προχειρότητα»

Το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Στέλιο Πέτσα να κάνει λόγο για «ένα λάθος που δεν διορθώνεται με άλλο». Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, η διοίκηση των ΕΛΤΑ φαίνεται να αναδιπλώθηκε μερικώς, ανακοινώνοντας ότι «σε πρώτη φάση» θα αναστείλει τη λειτουργία μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών όπου λειτουργούν και άλλα υποκαταστήματα.

Ωστόσο, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής της ΝΔ ασκεί σκληρή κριτική στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα του οργανισμού: «Πόσο στρατηγικό είναι ένα σχέδιο που αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, απλώς για επικοινωνιακούς λόγους; Και ποια τεχνοκρατικά κριτήρια υπαγορεύουν να μένουν ανοιχτά καταστήματα με μικρότερο όγκο υπηρεσιών και να κλείνουν αυτά με μεγαλύτερο;»

Αιχμές για την επικοινωνιακή διαχείριση

Ο κ. Πέτσας, ο οποίος είχε ήδη τοποθετηθεί θεσμικά για το θέμα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, υπογραμμίζει ότι το ζήτημα των ΕΛΤΑ είναι ταυτόχρονα τεχνοκρατικό και κοινωνικό, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, ιδίως ηλικιωμένων, σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Ζητά, επομένως, την πλήρη αναστολή του σχεδίου κλεισίματος των καταστημάτων σε όλη την Επικράτεια και την εκ νέου αξιολόγησή του «από μηδενική βάση και με μεγαλύτερο βάθος».



Ο ίδιος δεν παραλείπει να ασκήσει αιχμηρή κριτική στην επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, σημειώνοντας με σαφή ειρωνεία: «Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί χρειάζεται χρόνος να εξηγηθούν οι νέες πρωτοβουλίες των ΕΛΤΑ, όπως ο “ψηφιακός ταχυδρόμος” ή τα “ΕΛΤΑ κατ’ οίκον”, σε περιοχές εκτός Αττικής, αλλά δεν χρειάζεται χρόνος να εξηγηθούν π.χ. από τον Άγιο Στέφανο μέχρι την Ανάβυσσο».



Κλείνοντας, ο Στέλιος Πέτσας αφήνει αιχμές για την επάρκεια της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τονίζοντας πως η αδυναμία της να αντιληφθεί το εύρος και την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, αποδεικνύει ότι δεν είναι κατάλληλη να οδηγήσει τον οργανισμό στη νέα εποχή.