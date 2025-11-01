ΕΛΤΑ: «Βραχυκύκλωμα» στην κυβέρνηση -Το Υπερταμείο «δείχνει» το Μέγαρο Μαξίμου, αλλαγή σχεδιασμού

Μπροστά σε ένα μείζον πολιτικό, κοινωνικό αλλά και εσωκομματικό θέμα βρίσκεται πλέον το Μέγαρο Μαξίμου μετά από την τροπή που πήρε η άγαρμπη απόφαση για λουκέτο σε περισσότερα από 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ - απόφαση που έφερε φουρτούνες στο εσωτερικό της ΝΔ αλλά και μεγάλες αντιδράσεις.

Το Μέγαρο Μαξίμου «δείχνει» ξεκάθαρα προς την πλευρά του Υπερταμείου με κυβερνητικά στελέχη να μη κρύβουν τη σφοδρή δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο χειρισμός του ευαίσθητου αυτού θέματος προαναγγέλοντας επί της ουσίας αλλαγή στον σχεδιασμό - ο οποίος και θα ανακοινωθεί από τα ΕΛΤΑ.

Ανακοινώσεις από τα ΕΛΤΑ

Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν χαρακτηριστικά:

«Σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Νωρίτερα μιλώντας στο Action24 o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αφού αναγνώρισε πως έγιναν σοβαρές επικοινωνιακές αστοχίες δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι επιχειρείται να εμφανιστεί ο ίδιος ως ο υπεύθυνος για το λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

«Ερχόμαστε καλόπιστα ή κακόπιστα, σε αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Προφανώς και έγιναν λάθος επικοινωνιακοί χειρισμοί», παραδέχθηκε, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι θέμα Χατζηδάκη, αλλά συνολικά της κυβέρνησης».



Όπως αποκάλυψε, θα ακολουθήσουν περαιτέρω συσκέψεις το επόμενο διάστημα για το μέλλον του δικτύου και για το ποια καταστήματα ενδέχεται να κλείσουν, σημειώνοντας ότι περικοπές είχαν γίνει τόσο επί ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί Νέας Δημοκρατίας.





Αναβρασμός στη ΝΔ - «Χτύπημα» από Σαμαρά

Στο εσωτερικό της ΝΔ επικρατεί μεγάλος αναβρασμός με βουλευτές - κυρίως της περιφέρειας - να εκφράζουν ανοιχτά και δημόσια τη διαμαρτυρία τους για την απόφαση και για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται αφού και οι ίδιοι γίνονται «σάκοι του μποξ» στις εκλογικές τους περιφέρειες εισπράττοντας τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων τους μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον ήδη επιβαρυμένο για την κυβέρνηση.

Πολλοί εξ' αυτών αυτών έσπευσαν να καταθέσουν ερωτήσεις προς τους κυρίους Πιερρακάκη και Παπαστεργίου ζητώντας απαντήσεις - και εξηγήσεις - για την απόφαση που ελήφθη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε το «χτύπημα» από τον Αντώνη Σαμαρά ο οποίος με δήλωσή του καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε πολλές περιοχές της χώρας.

Όπως τόνισε, η κίνηση αυτή «πρέπει να επανεξεταστεί», καθώς –όπως σημειώνει– «ο συμβολισμός της υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης».



Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι η ελληνική επαρχία και ιδιαίτερα η ακριτική Ελλάδα «αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη» και πως μια τέτοια απόφαση «αποδυναμώνει την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους σε ολόκληρη τη χώρα».



«Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι», κατέληξε, «ότι μια τέτοια κίνηση πλήττει κυρίως τους πιο αδύναμους».

Την Τρίτη (13:00) έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση των συναρμοδίων επιτροπών της Βουλής στην οποία εκτός από την ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συμμετάσχουν και η διοίκηση των ΕΛΤΑ όπως και η διοίκηση του Υπερταμείου.