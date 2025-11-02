Αχαΐα: Κάτοικοι απέκλεισαν την είσοδο της Χαλανδρίτσας - Διαμαρτυρία για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι περιοχών της περιφέρειας ενάντια στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Το πρωί της Κυριακής, κάτοικοι της Χαλανδρίτσας στην Αχαΐα (έδρα του δήμου Ερυμάνθου) πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαματυρίας για τα «λουκέτα». Μάλιστα, απέκλεισαν συμβολικά την είσοδο της Χαλανδρίτσας. Αρχικά, συγκεντρώθηκαν έξω από το υποκατάστημα και με πανό έκαναν πορεία μέχρι την είσοδο του χωριού.

Σύμφωνα με το thebest, αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Δάφνη Καλαβρύτων και την Κλειτορία το Σάββατο, με πλήθος πολιτών να ξεσηκώνονται.

Την Δευτέρα (3/11) έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, στην οδό Ζαΐμη, όπου αναμένεται να παραβρεθούν εκπρόσωποι τοπικών φορέων, δημοτικών αρχών και κατοίκων.

Στο μεταξύ, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε ότι από αύριο θα προχωρήσει κανονικά στο προγραμματισμένο κλείσιμο καταστημάτων μόνο στα αστικά κέντρα και στις πρωτεύουσες νομών, όπου λειτουργούν και άλλα υποκαταστήματα.