«Χτύπημα» Σαμαρά για τα ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση αποδυναμώνει την παρουσία του κράτους στην ακριτική Ελλάδα

Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για την αιφνιδιαστική απόφαση που προβλέπει το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Την ώρα που στο εσωτερικό της ΝΔ εκδηλώνονται ισχυρές αντιδράσεις για την απόφαση να κλείσουν περισσότερα από 200 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα με εκφραστές κυρίως βουλευτές της περιφέρειας, ο πρώην Πρωθυπουργός παρεμβαίνει στο θέμα με μια αιχμηρή τοποθέτηση.



Όπως τόνισε, η κίνηση αυτή «πρέπει να επανεξεταστεί», καθώς –όπως σημειώνει– «ο συμβολισμός της υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης».



Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι η ελληνική επαρχία και ιδιαίτερα η ακριτική Ελλάδα «αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη» και πως μια τέτοια απόφαση «αποδυναμώνει την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους σε ολόκληρη τη χώρα».



«Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι», κατέληξε, «ότι μια τέτοια κίνηση πλήττει κυρίως τους πιο αδύναμους».