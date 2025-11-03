ΕΛΤΑ: Η αλαζονεία του βιογραφικού που οδήγησε στο χάος

Έτσι είναι αγαπητοί μου αναγνώστες. Όταν θεωρείς ότι τα πάντα είναι «επιχειρείν» ή management γρήγορα θα φας τα μούτρα σου. Ή θα αποκαλυφθεί ότι η περίπτωσή σου είναι απλά μια «φούσκα».

Γιατί η διαχείριση της πολιτικής και η προβολή των επιπτώσεων μιας απόφασης δεν απαιτεί μόνο να έχεις περάσει από υψηλές θέσεις πολυεθνικών και να βάζεις τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους σε «κουτάκια».

Στη φωτογραφία αριστερά βλέπετε τον Γρηγόρη Σκλήκα και δεξιά τον Γιάννη Παπαχρήστου. Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο πρώτος στα ΕΛΤΑ και ο δεύτερος στο Υπερταμείο.

Οι δυο συγκεκριμένοι κύριοι χειρίστηκαν την υπόθεση με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και από διάφορα τηλέφωνα που έκανα, έμαθα πως προσπάθησαν να διαχειριστούν το θέμα, πριν τις ανακοινώσεις, μέσω κάτι διαρροών σε μονόστηλα οικονομικού ενδιαφέροντος θεωρώντας προφανώς ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, όλα θα περνούσαν κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας.

Στην αγορά υπάρχει ένας όρος που λέγεται «αλαζονεία του βιογραφικού». Kαι στην περίπτωσή μας ήταν αυτή που οδηγήσε στο χάος με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ μέσω των χειρισμών που έκαναν οι κ.κ. Σκλήκας και Παπαχρήστου.

Για την κυβέρνηση βέβαια ούτε λόγος να γίνεται. Το πιο εύκολο για όλους ήταν να πέσει η ευθύνη αρχικά στον Πιερρακάκη και στη συνέχεια στον Χατζηδάκη μόνο που και οι δυο σε αυτή την περίπτωση ευθύνη δεν έχουν. Αλλά οι βουλευτές της ΝΔ δεν ενδιαφέρονται για κανέναν Σκλήκα και κανέναν Παπαχρήστου και θεωρούν αφενός ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να τους είχε ενημερώσει και αφετέρου πως θα έπρεπε να είχε «μαζέψει» εδώ και καιρό τους διάφορους τεχνοκράτες που θεωρούν τσιφλίκι τους τον τομέα ευθύνης που διοικούν.

Το θλιβερό είναι βέβαια πως οι ένοικοι της πρωθυπουργικής έδρας άρχισαν να αντιλαμβάνονται το μέγεθος της κρίσης μόνο όταν άρχισαν να φτάνουν τα οργισμένα μηνύματα βουλευτών τους για την απόφαση που οι περισσότεροι εξ' αυτών έμαθαν από τα Μέσα Ενημέρωσης.