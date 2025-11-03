ΠΑΣΟΚ: Ο εκλογικός συναγερμός του Ανδρουλάκη και τα «καμπανάκια» των κορυφαίων

Εφαλτήριο για μια ενωτική και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές φιλοδοξεί να αποτελέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης η σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), η οποία συγκαλείται σε συνθήκες ενός ευρύτερου προβληματισμού και εσχάτως αναβρασμού για τις δυνατότητες του κόμματος και της ηγεσίας να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί.

Άλλη μια προσπάθεια «φυγής προς τα εμπρός»

Σε μια προσπάθεια να κλείσει -όσο είναι καιρός- αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας, των παραφωνιών και των προσωπικών στρατηγικών, πριν εξελιχθούν σε αμφισβήτηση και καταστήσουν οριστικά ανέφικτο το εγχείρημα της πολιτικής αλλαγής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει σήμερα μια ακόμη φυγή προς τα εμπρός με ορίζοντα το συνέδριο στις αρχές του 2026 και επίδικο την εκλογική ετοιμότητα του Κινήματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα θέσει ενώπιον των μελών του οργάνου τα βασικά προτάγματα της πολιτικής περιόδου για καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες συνθήκες εργασίας, κοινωνικό κράτος, διαφάνεια, δικαιοσύνη και ένα διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι μόνο με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και το σχέδιό του μπορεί να γυρίσει σελίδα η χώρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Θα επισημάνει ότι στρατηγικός, πολιτικός και ιδεολογικός, αντίπαλος της κυβέρνησης της ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο οφείλει να απευθυνθεί με ακόμη πιο δυναμικό και παρεμβατικό τρόπο στην κοινωνία, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμά του και με όλα τα στελέχη του σε κοινή γραμμή και διάταξη μάχης.

«Το διακυβεύματα είναι μεγάλα και κρίσιμα, έχουμε καταφέρει πολλά τα τελευταία χρόνια και τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, το συνέδριο πρέπει να αποτελέσει ένα φόρουμ δημιουργικού διαλόγου και μια αφετηρία για τη νίκη απέναντι στη ΝΔ», θα σημειώσει ο κ. Ανδρουλάκης, καλώντας άπαντες να εγκαταλείψουν το «γαιτανάκι» των διαφωνιών και της παραπολιτικής.

Δίνοντας ένα σαφές περίγραμμα των προθέσεων του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε το Σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλία όπου περιόδευσε: «Από Δευτέρα και τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ξεκινάμε τον αγώνα. Μαζί θα αγωνιστούμε και μαζί θα νικήσουμε. Δεν είναι το σχέδιο του Νίκου Ανδρουλάκη και της ηγετικής ομάδας. Είναι το σχέδιο του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Και η δέσμευσή μου είναι ότι θα υλοποιήσω αυτό το σχέδιο ως πρωθυπουργός με το ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση και τη ΝΔ στην αντιπολίτευση, χωρίς να λογαριάζω ούτε το κόστος ούτε την πολιτική φθορά. Η Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να ξαναγίνει ο εγγυητής των μεγάλων και αναγκαίων αλλαγών. Τώρα λοιπόν έχει έρθει η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Στην κάλπη θα απαντήσουμε ότι στις εθνικές εκλογές η αλαζονεία, η διαφθορά και η ατιμωρησία, τελειώνει. Εμείς να σηκώσουμε ξανά το λάβαρο της Δημοκρατικής Παράταξης και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτό το σκληρό και αμετανόητο σύστημα εξουσίας».

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκλογικής ετοιμότητας από την Χαριλάου Τρικούπη έχει ήδη ανακοινωθεί η σύσταση Επιτροπής Ψηφοδελτίων με επικεφαλής το ιστορικό στέλεχος, Πέτρο Λάμπρου, ενώ για το οργανωμένο άνοιγμα σε στελέχη και ρεύματα από το Κέντρο και την Αριστερά αναμένεται η συγκρότηση Επιτροπής Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, εκτός απροόπτου.

Τα «καμπανάκια» των κορυφαίων

Παρά τις επισημάνσεις και τις εκκλήσεις για μια συντεταγμένη πορεία, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσέρχεται στη συνεδρίαση έπειτα από μια σειρά γεγονότων ή επιλογών που αναστάτωσαν το εσωτερικό του κόμματος και προκάλεσαν τη δημόσια δυσφορία όπως η τοποθέτηση για διευθυντή του πολιτικού του γραφείου στελέχους που εγκωμίαζε στο παρελθόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και η απουσία του από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα κορυφαία στελέχη και βουλευτές να μιλήσουν για «αυτογκόλ» και «λάθη» (Π. Γερουλάνος, Ν. Γιαννακοπούλου) ή και να αφήσουν υπονοούμενα για την ηγετική εικόνα του κ. Ανδρουλάκη (Α. Διαμαντοπούλου) αλλά για και το στίγμα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ με στελέχη του «που σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ» (Χ. Δούκας).

Το ερώτημα έπειτα από όλα αυτά, είναι αν τα όπλα των επικριτών του κ. Ανδρουλάκη θα μπουν ξανά στα θηκάρια στο όνομα της ενότητας και των αντανακλαστικών πολιτικής επιβίωσης ή θα εντείνουν το πολεμικό κλίμα, βυθίζοντας το ΠΑΣΟΚ στη δίνη μιας ακόμη μεγαλύτερης κρίσης.