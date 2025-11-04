Ο «Ευαγγελιστής» Παύλος Χρηστίδης

Από το ΠΑΣΟΚ ο πιο καλός γνώστης των θεολογικών ζητημάτων είναι φυσικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Δεν είναι μόνο ότι παίζει στα δάχτυλα τους θεολογικούς όρους, παρεμπιπτόντως πήρε μέρος και σε ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ποιμαντική Διακονία στη Ρόδο όπου μίλησε ως προσκεκλημένος ομιλητής του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προέρχεται και από οικογένεια ιερέων, με παππού και προπάππου να φορούν το ράσο του παπά.

Δε συμβαίνει βεβαίως το ίδιο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη, ο οποίος πάντως κατέφυγε στο Ευαγγέλιο, προκειμένου να κάνει τους συντρόφους του να ομονοήσουν και να σταματήσουν να ανταλλάσουν μεταξύ τους βέλη.

«Όλοι μας στον δημόσιο διάλογο και με αφορμή την συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, πρέπει να ακούσουμε την ευαγγελική ρήση για καταλλαγή και αγάπη. Να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε όλοι δεσμευμένοι να συμφωνούμε, ότι υπάρχουν αντιπαλότητες, υπάρχουν άλλα επιχειρήματα, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, αλλά όλο αυτό πρέπει να έχει ένα όριο, γιατί υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον και όχι ο καθένας τον εαυτό του», είπε σε συνέντευξή του ο «Ευαγγελιστής» Χρηστίδης, όπως τον αποκάλεσαν όσοι τον άκουσαν να παραπέμπει στην επίμαχη ευαγγελική περικοπή.

Και μάλλον έπιασε τόπο γιατί χθες στην Πολιτική Γραμματεία επικράτησε το «ειρήνη υμίν» του Ιησού Χριστού!