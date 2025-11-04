ΠΑΣΟΚ: Στην ΚΟΕΣ δεν «άνθισαν» οι διαφωνίες-Μηνύματα Ανδρουλάκη, «κόκκινες γραμμές» των κορυφαίων

Η καταλλαγή και η αυτοσυγκράτηση επικράτησαν έναντι των αιχμών και των επιθετικών διαθέσεων του τελευταίου διαστήματος στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Αποτέλεσμα ήταν με τη λήξη της συνεδρίασης να υπερισχύει ένα μήνυμα κατευνασμού και ενότητας, αν και δεν έλειψαν οι προειδοποιήσεις και η κριτική, έστω με μέτρο και εντός επιτρεπτών ορίων...

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για συνέδριο το πρώτο τρίμηνο του 2026. Όπως έγραψε το flash.gr και επιβεβαίωναν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, ο Μάρτιος θεωρείται ο επικρατέστερος μήνας και πιο συγκεκριμένα τα Σαββατοκύριακα 7 – 8, 14 -15 ή 21 – 22 Μαρτίου (το τελευταίο διήμερο πρότεινε ο Παύλος Γερουλάνος λόγω του συμβολισμού ότι ακολουθεί η επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας, τον Φεβρουάριο ή το Μάρτιο υπέδειξε ο Χάρης Δούκας σε επιστολή που έστειλε λόγω απουσίας στη Βραζιλία).

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ωστόσο ότι το συνέδριο πρέπει να γίνει «βατήρας» για τις εθνικές εκλογές και όχι μια μάχη συσχετισμών. Ανοιχτό συνέδριο με ανοιχτό μητρώο εκλογής συνέδρων προέκριναν οι Δούκας και Γερουλάνος, ο καθένας από την σκοπιά του.

Η δεύτερη δέσμευση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν για την τακτική συνεδρίαση των οργάνων, κάτι που ζητούσαν τα περισσότερα μη προεδρικά στελέχη και ιδίως ο κ. Δούκας και έθεσε επίσης χθες η Άννα Διαμαντοπούλου, ζητώντας να είναι τακτικές και με ημερομηνίες οι συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας καθώς και με ατζέντα και συγκεκριμένο χρόνο, ώστε η πορεία μέχρι το συνέδριο να είναι επιτυχής. Υψηλόβαθμες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη καθησύχαζαν ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα έχουν συνεδριάσει και οι τέσσερις Επιτροπές που έχουν ανακοινωθεί (Οργανωτική Γραμματεία, Επιτροπές Προγράμματος, Θέσεων και Καταστατικού).

Τι συνιστά τελικά «διαφωνία»;

Ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα περιορισμού των φλύαρων παρεμβάσεων των στελεχών στα ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για λάθος δηλώσεις μετά τη ΔΕΘ που ανέκοψαν το κλίμα ανάτασης που δημιουργήθηκε με την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος. Η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε ήταν ότι «πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο».

Ενδιαφέρον, ως προς σκέλος των απόψεων που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο, είχε η παρέμβαση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία χαρακτήρισε την πολυσυλλεκτικότητα πηγή δύναμης και όχι απειλή. «Αυτή η διαφορετικότητα κάνει ένα κόμμα μεγάλο. Όταν υπάρχουν προτάσεις για τη χώρα και όχι απλώς για προσωπική διαφοροποίηση και όταν υπάρχουν κανόνες που τις σεβόμαστε όλοι, τότε πράγματι «αφήνουμε τα λουλούδια να ανθίσουν». Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής σύνθεσης και σεβασμού», υπογράμμισε.

Ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πάντως πυρά και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ένδειξη ότι στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν μια ελεγχόμενη αλλά σταθερή έννοια για διαρροές ψηφοφόρων προς το κυοφορούμενο εγχείρημα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να δείξει ότι ο θησαυρός των ανακοινώσεων τόσο των θέσεων όσο και των πρώτων προσώπων που θα πλαισιώσουν τον κ. Τσίπρα είναι άνθρακες και δεν προξένησαν καμία έκπληξη.

Ωστόσο, ως προς το θέμα του διαλόγου των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να σημειωθεί ότι ουδείς από όσους έλαβαν το λόγο έδειξαν να τον αρνούνται κατηγορηματικά. Προεδρικές πηγές, με δεδομένη την πολιτική οριοθέτηση και αδιαπραγμάτευτη την αυτονομία, σχολίαζαν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις και αρχές και δε φοβάται να συζητήσει στο προσκήνιο, ενώ θετική στάση για διάλογο έδειξαν να τηρούν όλοι οι κορυφαίοι (Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου με την τελευταία να επισημαίνει ότι «δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα).

Ο δε Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος πριν ένα χρόνο ως υποψήφιος πρόεδρος είχε την πιο προωθημένη θέση εκείνη την περίοδο, φέρεται να εισηγήθηκε διεύρυνση «χωρίς face control» και προσέγγιση με παραδοσιακά ακροατήριά που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια.

Το κεφάλαιο «αμφίπλευρη διεύρυνση» μπαίνει πλέον σε οργανωμένη βάση, αφού ανακοινώθηκε και επίσημα η σχετική Επιτροπή υπό την καθοδήγηση του Κώστα Σκανδαλίδη. Ο πρώην υπουργός συνομιλώντας με τους δημοσιογραφους, μίλησε για την κρίσιμη εκείνη μάζα που είναι εφικτό να συστρατευτεί με το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην τοποθέτησή του εντός οργάνου, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματική επάρκεια και συνολικό σχέδιο για το μέλλον της χώρας.

Σε κοινή γραμμή κινήθηκαν εξάλλου η ηγεσία και τα κορυφαία μέλη του οργάνου στο θέμα ποιος είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, συμφωνώντας ότι ο στρατηγικός αντίπαλος είναι η ΝΔ και εκφράζοντας, με διαφορετικές διαβαθμίσεις και διατυπώσεις ότι η συγκυβέρνηση μαζί της πρέπει να αποκλειστεί, πχ ο δήμαρχος Αθηναίων επανέφερε το ζήτημα του ψηφίσματος στο συνέδριο.

Ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος απέφυγε να αναφερθεί σε βελόνες και δημοσκοπήσεις, έβαλε όμως από την ανάποδη τη διάσταση του επείγοντος, λέγοντας ότι «έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό».

Από τα σημεία της παρέμβασης του κ. Ανδρουλάκη που θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω συζητήσεις ήταν και αυτό που αναφέρθηκε στα είδη των κομμάτων που υπάρχουν, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι ένα κόμμα one man show» και η διαπλοκή ευνοεί τα κόμματα των social media και τα μονοπρόσωπα κόμματα «γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις». Δεύτερον, κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ διαχωρίζει τη στάση του από τον αντισυστημισμό της εποχής, έχοντας παρ’ ολα αυτά ως καθήκον να αποδείξει ότι συνιστά «ένα παραδοσιακό κόμμα αλλά που λειτουργεί και σκέφτεται όχι αντισυστημικά, αλλά με ένα δίκαιο τρόπο απέναντι στην κοινωνία».

Τέλος, η Νάντια Γιαννακοπούλου σημείωσε ότι τα όργανα πρέπει να συνεδριάζουν όσο γίνεται περισσότερο και η σύνθεση είναι δύναμη και η συζήτηση δεν πρέπει να φοβίζει, ενώ όσο πιο συχνές είναι οι συνεδριάσεις τόσο λιγότερες παραφωνίες θα υπάρχουν. Επιπλέον, έθεσε στο τραπέζι τις διάφορες του ΠΑΣΟΚ από τον λαϊκισμό και την τοξικότητα της Πλεύσης Ελευθερίας και ζήτησε η στρατηγική να εστιάσει σε τρία γκρουπ: το κέντρο, τις παραγωγικές δυνάμεις 35-60 ετών και κυρίως τις γυναίκες.

Πλην του Χάρη Δούκα που απουσίαζε και κοινοποίησε τις προτάσεις του μέσω επιστολής, υπήρξαν και τρια μέλη του οργάνου που έλαβαν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης και ο Μιχάλης Αεράκης. Λόγω ανειλημμένων κομματικών και κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων πριν την ολοκλήρωση της σχεδόν πεντάωρης συνεδρίασης αποχώρησαν οι Πάρις Κουκουλόπουλος, Μιλένα Αποστολάκη, Νάντια Γιαννακοπούλου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Ανδρέας Σπυρόπουλος και Γιώργος Καββαθάς.