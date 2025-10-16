MRB: Ισχυρό προβάδισμα ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Άγνωστο Στρατιώτη
Όσον αφορά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη: το 47,9% την αξιολογεί θετικά, ενώ το 36,6% τη θεωρεί αρνητική.
Η νέα δημοσκόπηση της MRB καταγράφει αυξανόμενο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, έντονη αμφισβήτηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αρνητική αξιολόγηση των κυβερνητικών χειρισμών στην υπόθεση Ρούτσι.
Ωστόσο, στο ερώτημα για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: το 73,4% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε, ενώ μόλις το 21,8% εμφανίζεται θετικό.
Πιο αναλυτικά, τα ευρήματα της δημοσκόπησης που έγινε για λογαριασμό του Open:
Αναγωγή στο σύνολο
- Νέα Δημοκρατία: 28%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,3%
- ΠΑΣΟΚ: 13,8%
- ΚΚΕ: 8,6%
- Ελληνική Λύση: 12,1%
- Πλεύση Ελευθερίας: 9,4%
- Νίκη: 1,7%
- Φωνή λογικής: 5,2%
- ΜέΡΑ25: 2,7%
- Νέα Αριστερά: 2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,9%
- Άλλο κόμμα: 9,3%
Πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών
- Νέα Δημοκρατία: 21,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%
- ΠΑΣΟΚ: 10,6%
- ΚΚΕ: 6,6%
- Ελληνική Λύση: 9,3%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%
- Νίκη: 1,3%
- Φωνή λογικής: 4%
- ΜέΡΑ25: 2,1%
- Νέα Αριστερά: 1,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%
- Άλλο κόμμα: 7,2%
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 23,2%
Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός
Σταθερά ο «κανένας» κρίνεται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός για τη χώρα με 28%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρχεται δεύτερος με 22,6%, ενώ στην τρίτη θέση «ανέβηκε» ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Αναλυτικά:
- Κυριάκος Μητσοτάκης 22,6%
- Κυριάκος Βελόπουλος 8,1%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,4%
- Νίκος Ανδρουλάκης 4,8%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,4%
- Άλλος 13,9%
- Κανένας 28%
Πώς αξιολογείται το θέμα Ρούτσι
Το θέμα των ημερών, η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, δείχνει ότι η κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική για τους χειρισμούς της, ενώ οι πολίτες διχάζονται για τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στον Άγνωστο Στρατιώτη.
- Το 29,5 αποτιμά θετικά τους χειρισμούς -το 11,7% λέει «σίγουρα θετικά» και το 17,8% «μάλλον θετικά»
- το 62,5% αρνητικά -46,8% «σίγουρα αρνητικά» και το 15,7% «μάλλον αρνητικά»
Αναφορικά με την προστασία του Μνημείου και την ανάθεση στο Υπουργείο Άμυνας:
- Το 56,6% αξιολογεί αρνητικά την απόφαση.
- Το 31,8% τη βρίσκει θετική.
Η στάση των πολιτών για τις διαμαρτυρίες στον Άγνωστο Στρατιώτη:
- Το 59% (σχεδόν 6 στους 10) λέει «ναι» στο να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.
- Το 32,9% απαντά «όχι».
Αμφιβολίες για το νέο κόμμα Τσίπρα
Οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι, με μια ελαφρά υπεροχή της θετικής άποψης, όσον αφορά την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα:
- Θετικά αξιολογεί την κίνηση το 47,9%.
- Αρνητικά την αξιολογεί το 36,6%.
Ωστόσο, όταν τίθεται το ερώτημα της ίδρυσης νέου κόμματος, οι πολίτες είναι κατηγορηματικοί:
- Το 73,4% δηλώνει πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.
- Μόνο το 21,8% είναι θετικά προσκείμενο στο ενδεχόμενο να τον ψηφίσει.
Τι απαντούν για τη Δικαιοσύνη
Όσοι πολίτες έλαβαν μέρος στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν και για τη Δικαιοσύνη, με φόντο τις μεγάλες υποθέσεις:
- Τέμπη: Μόλις το 24,5% των πολιτών εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη ότι θα τιμωρήσει τους πραγματικά υπεύθυνους. Το 71,5% εκφράζει δυσπιστία.
- Άλλες μεγάλες υποθέσεις (δημοσίου συμφέροντος): Η δυσπιστία παραμένει στο 72,2%, έναντι 22,3% που εμπιστεύεται.
- Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 72,3% δηλώνει πως δεν θεωρεί ότι θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντας τη γενική εικόνα.
Τι λένε για κόμμα Σαμαρά
Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αν θα το ψήφιζαν, οι πολίτες απάντησαν:
- το 15,9% δηλώνει πως θα το ψήφιζε
- ενώ το 79,6% λέει πως δεν θα τον ψήφιζε
Αναλυτικότερα: Το 3,4% σίγουρα θα τον ψήφιζε, το 12,5% «μάλλον», το 14,7% «μάλλον» δεν θα ψήφιζε και το 64,9% «σίγουρα» δεν θα ψήφιζε.
Τι λένε οι πολίτες για κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού
Για τη Μαρία Καρυστιανού, το 50% έχει ευνοϊκή γνώμη, το 24,9% μη ευνοϊκή ενώ το 25,1% δεν μπορεί να απαντήσει.
Αναλυτικά:
- το 51,1% έχει την άποψη πως δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται/ασχολείται μόνο με το θέμα των Τεμπών
- το 15,7% λέει να ασχοληθεί με την πολιτική και να φτιάξει δικό της κόμμα
- το 13,1% λέει να ασχοληθεί αλλά συμμετέχοντας σε κάποιο υπάρχον ή άλλο νέο κόμμα
- το 10% «τίποτα από όλα αυτά» και
- το 6,6% δεν ξέρει, δεν απαντά
Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψήφιζε κάποιος ένα κόμμα της Καρυστιανού, εάν εκείνη το αποφάσιζε:
- το 32,2% λέει «σίγουρα» ή «μάλλον» ναι
- το 56,7% απαντάει αρνητικά