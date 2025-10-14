«Κόμμα Τσίπρα»: Σε χαμηλή pole position στις δημοσκοπήσεις αλλά με περιθώριο στις όμορες «δεξαμενές»

Τις δύο δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα, της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24 και της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1», μελετούν στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα, στη λεωφόρο Αμαλίας, καθώς υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για το υπό διαμόρφωση νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Χαμηλή Pole Position, μεγάλο περιθώριο

Όλοι οι δημοσκόποι γνωρίζουν ότι η «μέτρηση» ενός κόμματος που δεν υπάρχει, είναι μια επιστημονική «ακροβασία». Ωστόσο, οι απαντήσεις ακόμα και σε αυτά τα υποθετικά ερωτήματα, δίνουν ένα στίγμα των προθέσεων των ψηφοφόρων για την επόμενη ημέρα.

Τόσο στην έρευνα της Opinion Poll, όσο και στις GPO, ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκινάει την προσπάθεια του έχοντας, περίπου, ένα ποσοστό της τάξεως του 9% «κλειδωμένο» (8,6% και 9,1%, αντίστοιχα). Το ποσοστό αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υψηλό – ειδικά σε ένα ιδιαιτέρως ρευστό πολιτικό περιβάλλον.

Εκείνο, ωστόσο, το στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ενθαρρυντικό για τη νέα κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, είναι το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσουν. Στη μέτρηση της Opinion Poll αγγίζει το 17.5% του εκλογικού σώματος και σε εκείνη της GPO το 11,1%. Επομένως, το εύρος όσων δυνητικά θα μπορούσαν να ψηφίσουν το «κόμμα Τσίπρα», κινείται από 20,2% (GPO) ως 26,1% (Opinion Poll).

Η έρευνα της GPO, καταγράφει και ένα 12,1% που αν και δηλώνει ότι το θεωρεί λίγο πιθανό, δεν αποκλείει το να ψηφίσει το υπό διαμόρφωση εγχείρημα. Επομένως, πρόκειται για πολίτες που ενώ είναι επιφυλακτικοί, δεν έχουν κλείσει οριστικά την «πόρτα» στον πρώην πρωθυπουργό.

GPO / Παραπολιτικά FM

Διείσδυση στην Κεντροαριστερά και στη Ζωή

Ένα στοιχείο που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, είναι το πώς αντιμετωπίζουν τον Αλέξη Τσίπρα οι ψηφοφόροι των κομμάτων της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, καθώς από αυτά αναμένεται να αντλήσει -κατά κύριο λόγο- ψήφους.

Το 79,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024, δηλώνουν σίγουρο ή πολύ πιθανό να ψηφίσουν το «κόμμα Τσίπρα», σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Poll. Και αν αυτό το εύρημα θεωρείται λίγο, πολύ αναμενόμενο, ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία από τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου.

Σίγουρο ή πολύ πιθανό να ψηφίσουν, το θεωρεί το 22,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που θα πρέπει να προκαλέσει προβληματισμό στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ το 20% είναι το αντίστοιχο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΚΚΕ.

Το μεγαλύτερο, όμως, θέμα, φαίνεται ότι το έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και αυτό διότι στο ίδιο ερώτημα, το 42,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας απαντούν θετικά στο ερώτημα για τον πρώην πρωθυπουργό.

Ίσως το τελευταίο δείγμα να ερμηνεύει και σε μεγάλο βαθμό την επιμονή που δείχνει ο πρώην πρωθυπουργός στις αναφορές του περί δικής του «ηθικής» και κυβερνητικής «διαφθοράς», αλλά και τις ακραίες επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Opinion Poll / Action 24

Η γενική εικόνα δεν αλλάζει

Στο σύνολο, πάντως, τον πολιτών, η γενική εικόνα δεν φαίνεται να αλλάζει. Σε ποσοστό που αγγίζει το 74,1%, θεωρούν ότι ένα νέο κόμμα Τσίπρα δεν αντιμετωπίζει το έλλειμμα που αρκετοί πιστεύουν ότι υπάρχει στην αντιπολίτευση (GPO), σε αντίθεση με το 23,9% που πιστεύει ότι αλλάζει η κατάσταση.

Επίσης, στην ίδια έρευνα, το 34,3% εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερη κυβερνητική προοπτική από το «κόμμα Τσίπρα», σε αντίθεση με το 26,4%, που πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει μεγαλύτερες προοπτικές. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δύο απαντήσεις δίνονται στο σύνολο των ψηφοφόρων και όχι από εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται ως «προοδευτικοί» ή «Κεντροαριστεροί».