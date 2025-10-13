Διαφορά άνω των 16 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Opinion Poll.

H NΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% και το ΠΑΣΟΚ 13,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,9%, το ΚΚΕ 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 4,5%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, η Νίκη 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,2%.

Τα ποσοστά των κομμάτων παρουσιάζουν οριακή πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου όπου το ποσοστό των αναποφάσιστων φθάνει στο 19,4%.

Κακή κυβέρνηση, κανένας δεν κάνει αντιπολίτευση

Επτά στους 10 κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ωστόσο σε ποσοστό 45,1% οι πολίτες θεωρούν ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί καλή αντιπολίτευση. Είναι ενδεικτικό πως η δεύτερη επιλογή που είναι η Πλεύση Ελευθερίας, συγκεντρώνει ποσοστό 13%.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο «κανένας» παραμένει πρώτη επιλογή με ποσοστό 31,3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με ποσοστό 28,1% ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην τέταρτη θέση πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με οριακή διαφορά.

Opinion Poll / Action24

«Κόμμα Τσίπρα» εξαϋλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ

Στη δημοσκόπηση που παρουσίασε το δελτίο ειδήσεων του Action 24, εμφανίζονται 7 στους δέκα πολίτες να δηλώνουν ότι δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα «κόμμα Τσίπρα».

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η κατανομή των ανθρώπων που θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα «κόμμα Τσίπρα» καθώς αποτυπώνεται ξεκάθαρα πως ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά θα εξαϋλωθεί σε περίπτωση που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Περίπου 8 στους δέκα που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024 δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ή θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα «κόμμα Τσίπρα».