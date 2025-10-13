Καλώδιο Ελλάδας -Κύπρου: Στροφή στη συνεννόηση για τη μεγάλη ενεργειακή διασύνδεση

Μετά από μήνες εντάσεων και αντικρουόμενων δηλώσεων, Αθήνα και Λευκωσία φαίνεται πως αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τη διγλωσσία και να κινηθούν συντονισμένα για την υλοποίηση του φιλόδοξου έργου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Οι δύο πλευρές, μέσω των υπουργών Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου, που συναντήθηκαν την Πέμπτη παρουσία του Υφυπουργού Νίκου Τσάφου και του Κύπριου Πρέσβη Σταύρου Αυγουστίδη, συμφώνησαν να περιορίσουν τις δηλώσεις και να επικεντρωθούν στην ουσία: την πρόοδο του έργου.

Η συνάντηση φαίνεται ήδη να απέδωσε καρπούς. Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η απόφαση για τη μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης στον ΑΔΜΗΕ — μια εκκρεμότητα που παρέμενε «παγωμένη» επί δύο χρόνια.

Κοινός βηματισμός υπό το βλέμμα της Κομισιόν

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιόργκενσεν, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και τα επόμενα βήματα.



Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, τηρεί στο ακέραιο όσα συμφωνήθηκαν πρόσφατα, επιδιώκοντας να επιταχύνει την επίλυση των τεχνικών, οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων που κρατούν το έργο πίσω εδώ και χρόνια.

Το μήνυμα είναι σαφές: προχωράμε ενωμένοι, χωρίς πισωγυρίσματα.