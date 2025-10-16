Τηλεδιάσκεψη για το καλώδιο: Τι είπαν Παπασταύρου, Κύπριος ΥΠΕΝ και Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (16/10) τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του υπουργού Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργου Παπαναστασίου και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, με θέμα το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, παρουσία του πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έλαβε χώρα συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων υλοποίησης του έργου, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μερών να συνεχίσουν σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη συνεργασία τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα τριμερής συνάντηση για το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μία εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας για το ίδιο θέμα μεταξύ του Σταύρου Παπασταύρου και του Γιώργου Παπαναστασίου, με θέμα την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI.



Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της «εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα», αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.