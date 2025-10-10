Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Στο «κόκκινο» οι επαφές – Ενεργοποιείται η Κομισιόν για να σωθεί το έργο

Το καλώδιο που θα ενώσει ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον όχι μόνο σε Αθήνα και Λευκωσία, αλλά και στις Βρυξέλλες. Οι «αρρυθμίες» που καθυστέρησαν την υλοποίηση του έργου ανάγκασαν τα δύο μέρη να καθίσουν ξανά στο ίδιο τραπέζι, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου σε μια συνάντηση με σαφή διάθεση επανεκκίνησης, παρουσία του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Σταύρου Αυγουστίδη. Το κλίμα χαρακτηρίστηκε εποικοδομητικό, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν αποφασισμένες να προχωρήσουν σύμφωναμε τον οδικό χάρτη που έχουν χαράξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τα επόμενα βήματα

Στο τραπέζι τέθηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο, που θεωρείται κομβικό για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο εντάσεων και καθυστερήσεων, όμως αυτή τη φορά η παρέμβαση των Βρυξελλών δείχνει ότι τα πράγματα σοβαρεύουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη σε ανώτατο επίπεδο, με τη συμμετοχή των υπουργών Παπασταύρου και Παπαναστασίου, αλλά και του ίδιου του Επιτρόπου Ενέργειας της Ε.Ε. Νταν Γιόργκενσεν. Η συμμετοχή του Ευρωπαίου Επιτρόπου θεωρείται ένδειξη ότι η Κομισιόν περνά σε «πολιτική δράση», επιχειρώντας να σώσει το έργο στο παρά πέντε.

Η τηλεδιάσκεψη είχε προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε, καθώς ο ίδιος ο Γιόργκενσεν ζήτησε να είναι παρών. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την έντονη ανησυχία της Κομισιόν, μετά και την πρόσφατη ένταση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας που έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες.

Η πίεση της Κομισιόν

Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως ένα από τα οκτώ πιο κρίσιμα ενεργειακά έργα της Ευρώπης. Και όταν διακυβεύονται 657 εκατομμύρια ευρώ από το Connecting Europe Facility, το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ δοθεί για διασύνδεση, τα αντανακλαστικά των Βρυξελλών ενεργοποιούνται.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό project· είναι ένα στοίχημα αξιοπιστίας για την Ευρώπη. Ένα έργο που αν ολοκληρωθεί, θα αλλάξει τον χάρτη της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή. Αν όχι, θα γραφτεί ως ακόμη μία χαμένη ευκαιρία στα κιτάπια των Βρυξελλών.