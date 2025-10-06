Παπασταύρου – Χριστοδουλίδης κλείνουν το μέτωπο: «Θέλουμε το καλώδιο, οι σχέσεις μας είναι ισχυρές»

Η φημολογία για «ρήγμα» στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας με φόντο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ φαίνεται να παίρνει τέλος.

Μετά τις σαφείς δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, σειρά πήρε ο Κύπριος Προέδρος Νίκου Χριστοδουλίδη στέλνοντας επίσης διπλό μήνυμα: το έργο προχωρά – οι σχέσεις παραμένουν ακλόνητες.

«Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιάρρηκτες και πάνω από κάθε έργο», τόνισε με νόημα ο κ. Παπασταύρου, βάζοντας τέλος στα σενάρια έντασης που πυροδοτήθηκαν από τις επιφυλάξεις της κυπριακής πλευράς για τη βιωσιμότητα του έργου.

«Η Ευρώπη το θέλει, η Ελλάδα το στηρίζει και θα το στηρίξει μέχρι τέλους», ξεκαθάρισε, σημειώνοντας ότι το καλώδιο, ύψους 300 εκατ. ευρώ, έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη σταθερότητα και τις τιμές ενέργειας στην περιοχή.

Ο Έλληνας υπουργός έστειλε αιχμηρό μήνυμα προς όσους αμφισβητούν την αναγκαιότητα του έργου: «Αν η Ε.Ε. το έχει εντάξει στα οκτώ πιο σημαντικά ενεργειακά projects της Ευρώπης, δεν υπάρχει χώρος για δεύτερες σκέψεις. Το έργο θα γίνει».

Κλείνει το θέμα και ο Κύπριος Πρόεδρος

Από τη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης επιχείρησε να κλείσει οριστικά το θέμα, ρίχνοντας τους τόνους και θέτοντας τέλος στα σενάρια περί «ψυχρότητας» στις διμερείς σχέσεις.

«Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, όπως και η προσωπική μου σχέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι ισχυρότερες από ποτέ», δήλωσε στο περιθώριο του “Cyprus Shipping Conference 2025”, προσθέτοντας πως «όσοι επενδύουν σε ρήξη, θα απογοητευτούν».

Με τη φράση «είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη εβδομάδα», ο Κύπριος Πρόεδρος υπαινίχθηκε ότι η συνεννόηση Αθήνας – Λευκωσίας παραμένει σταθερή και λειτουργική, παρά τις πρόσφατες εντάσεις γύρω από τον ΑΔΜΗΕ και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

«Αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα», κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης, σφραγίζοντας ουσιαστικά τη λήξη της κρίσης και σηματοδοτώντας την επιστροφή σε κοινή γραμμή Αθήνας – Λευκωσίας απέναντι στην Ευρώπη.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου παραμένει, όπως όλα δείχνουν, πυλώνας της ενεργειακής στρατηγικής της περιοχής, και το μήνυμα από Αθήνα και Λευκωσία είναι ξεκάθαρο: ενότητα, συνέπεια και κοινή πορεία στο ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου.