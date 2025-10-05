Καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει εκβιασμούς – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η ένταση γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, μετά τις σκληρές δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και τη διάψευση του ΑΔΜΗΕ.



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στις 17:00 πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ. Αντικείμενο της συνάντησης, η αξιολόγηση της κατάστασης και ο συντονισμός των ενεργειών για την ομαλή υλοποίηση του έργου.

ΑΔΜΗΕ: Διαψεύδει τα περί εκβιασμών και αυθαίρετων διεκδικήσεων

Ο ΑΔΜΗΕ απαντά με αυστηρό ύφος στις πληροφορίες που δημοσίευσε η κυπριακή ιστοσελίδα Philenews περί «πολέμου» για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, απορρίπτοντας πλήρως όσα του αποδίδονται και υπογραμμίζοντας ότι «ουδέποτε διεκδίκησε αυθαίρετα ποσά ή αμφισβήτησε το συμφωνημένο πλαίσιο του έργου».



Ο διαχειριστής του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ξεκαθαρίζει ότι αναγνωρίζει και διεκδικεί μόνο την πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ, όπως προβλέπει η συμφωνία, διαψεύδοντας «την αδιασταύρωτη πληροφορία» περί απαίτησης για 82 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει, άσκησε ένσταση εντός προθεσμίας στην απόφαση της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, όχι για να αμφισβητήσει το πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά για να ζητήσει «την αναγνώριση των πραγματικών επενδυτικών δαπανών του έργου Great Sea Interconnector, ύψους περίπου 302 εκατ. ευρώ».



Με ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει πως παραμένει απολύτως προσηλωμένος στη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου για την υλοποίηση του μεγάλου ενεργειακού έργου, ενώ υπογραμμίζει ότι «η προσφυγή στις νόμιμες διαδικασίες δεν συνιστά σύγκρουση, αλλά σεβασμό στους θεσμούς και στη διαφάνεια».

Οργισμένη αντίδραση Χριστοδουλίδη: «Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν»

Η αντίδραση του ΑΔΜΗΕ ήρθε λίγες ώρες μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος απάντησε με ιδιαίτερα σκληρό ύφος στις φήμες περί «εκβιασμών» της Λευκωσίας.



«Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν και θα υπερασπιστεί αποκλειστικά τα συμφέροντα του κυπριακού λαού».



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία-πλαίσιο με την Ελληνική Κυβέρνηση για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σημειώνοντας ότι «στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πολύ συγκεκριμένα βήματα και εκδόθηκε και σχετική κοινή ανακοίνωση».



Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λόγο στις επιστολές του ΑΔΜΗΕ, απάντησε με νόημα: «Δεν είναι η Ελληνική Κυβέρνηση που αποφασίζει για τις επιστολές του ΑΔΜΗΕ. Με την Ελληνική Κυβέρνηση υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο και αμοιβαίος σεβασμός».

Το υπόβαθρο της έντασης

Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε από δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, το οποίο υποστήριξε ότι ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση στη ΡΑΕΚ ζητώντας ανατροπή της απόφασης που εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ και την αναγνώριση ποσού 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες του έργου.

Το ίδιο δημοσίευμα έκανε λόγο για «επικίνδυνα μονοπάτια στις σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας», ενώ άφηνε αιχμές ότι η Αθήνα ενδέχεται να επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για πιθανές καθυστερήσεις ή εμπόδια στο έργο.

Το μεγάλο διακύβευμα

Το έργο Great Sea Interconnector αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τα ενεργειακά δίκτυα της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς θα συνδέσει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Ελλάδα και κατ’ επέκταση με την υπόλοιπη Ευρώπη.



Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες ενστάσεις, οι καθυστερήσεις στις θαλάσσιες έρευνες και οι ρυθμιστικές διαφωνίες έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα, το οποίο – όπως φαίνεται – μεταφέρεται πλέον και στο πολιτικό πεδίο.