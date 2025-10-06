Παπασταύρου για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: «Η Ευρώπη το θέλει, η Ελλάδα το στηρίζει – Ώρα αποφάσεων»

Με καθαρό μήνυμα ενότητας αλλά και αποφασιστικότητας απάντησε ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , στις αμφισβητήσεις που εκφράζονται από τη Λευκωσία για το μεγάλο διασυνδετικό έργο Ελλάδας – Κύπρου και στον απόηχο της έντασης που δημιουργήθηκε τα τελευταία 24ωρα.

Ο κ. Παπασταύρου μιλώντας στο ΟPEN ξεκαθάρισε πως «οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου είναι αδιάρρηκτες, θεμέλιο του ελληνισμού και έκφραση ενότητας και πάνω από κάθε έργο», ωστόσο σημείωσε με νόημα πως για να προχωρήσει το έργο «πρέπει να σταματήσουν να ανθούν οι αμφισβητήσεις». Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε , ότι «η ιστορία κολλάει σε μια διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας αυτού του έργου» από την κυπριακή πλευρά. Τόνισε ότι «η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά» και ότι «οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου δεν διαταράσσονται από έργα».

Το ηλεκτρικό καλώδιο που θα ενώσει ενεργειακά Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα μειώσει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την περιοχή. «Είναι ένα έργο που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κρίνει βιώσιμο – αλλιώς δεν θα το χρηματοδοτούσε», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, τα οποία μέχρι στιγμής έχει καλύψει ο ΑΔΜΗΕ.

«Καρφιά» στον Κύπριο ΥΠΟΙΚ

Αναφερόμενος στα «αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την Κύπρο», ο κ. Παπασταύρου σχολίασε ότι οι επιφυλάξεις που διατυπώνει ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, για τη βιωσιμότητα του έργου «δημιουργούν σύγχυση τη στιγμή που η Ευρώπη έχει ήδη πάρει θέση».

«Η Ε.Ε. θέλει να γίνει το έργο. Η ίδια η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το έχει εντάξει στα οκτώ πιο σημαντικά ενεργειακά projects της Ευρώπης», επισήμανε, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ελλάδα θα στηρίξει το έργο μέχρι τέλους».

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι σε δέκα ημέρες, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του, όπου θα τεθεί το ζήτημα «με στόχο να υπάρξει πλήρης ευθυγράμμιση και κοινή στάση».