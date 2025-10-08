Καλώδιο: Άλλη μια προσπάθεια για «restart» και άρση των... παρεξηγήσεων

Πρωτοβουλία για να λυθεί το ενεργειακό κουβάρι του GSI φαίνεται έτοιμος να αναλάβει ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου. Το τελευταίο διήμερο, οι εκατέρωθεν δηλώσεις Αθήνας – Λευκωσίας έδειξαν πως η υπόθεση έχει ξεφύγει από τα καλώδια και μπλέχτηκε σε… διπλωματικά ρεύματα υψηλής τάσης.



Ο Κύπριος υπουργός αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Επισήμως, η επίσκεψη δεν αφορά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Ανεπισήμως όμως, όλα δείχνουν πως θα επιχειρηθεί ένα restart στις σχέσεις των δύο πλευρών, με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος στο θέμα της χρηματοδότησης, το κρίσιμο σημείο που θα κρίνει αν το έργο θα προχωρήσει ή θα μείνει στα χαρτιά.



Αναχωρώντας από τη Λευκωσία, ο κ. Παπαναστασίου αναμένεται να απευθύνει πρόσκληση για συνάντηση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Το αν θα πιάσει τόπο η συνάντηση μένει να φανεί. Αλλά έχει σημασία το γεγονός ότι ο Κύπριος υπουργός μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δηλώσεις που έχει κάνει για το συγκεκριμένο έργο.



Κακά τα ψέματα, Αθήνα και Λευκωσία βλέπουν το ενεργειακό αδιέξοδο μέσα από εντελώς διαφορετικό πρίσμα, κάτι που φάνηκε καθαρά στην υψηλών τόνων δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Και όσο τα μικρόφωνα μένουν ανοιχτά, ο «κοινός τόπος» απομακρύνεται.