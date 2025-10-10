Μεταβίβαση - «σταθμός»: Ο ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνει επίσημα τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Μια ιστορική εξέλιξη για την ενεργειακή ασφάλεια Ελλάδας και Κύπρου.

Οι αποφάσεις 302 και 303 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δημοσιεύθηκαν σήμερα (10/10/2025) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου, επικυρώνοντας τη μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ.



Η εξέλιξη έρχεται μόλις 24 ώρες μετά τη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργο Παπαναστασίου, στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να κλείσουν άμεσα όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση.



Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την πλήρη υλοποίηση των συμφωνηθέντων, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε «σε άριστο κλίμα».



Ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Action 24, επιβεβαίωσε ότι η μεταβίβαση των αδειών στον ΑΔΜΗΕ ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας και τυπικά το πέρασμα του έργου από την EuroAsia Interconnector στον ελληνικό διαχειριστή.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη σε ανώτατο επίπεδο, με τη συμμετοχή των υπουργών Παπασταύρου και Παπαναστασίου, αλλά και του ίδιου του Επιτρόπου Ενέργειας της Ε.Ε. Νταν Γιόργκενσεν. Η συμμετοχή του Ευρωπαίου Επιτρόπου θεωρείται ένδειξη ότι η Κομισιόν περνά σε «πολιτική δράση», επιχειρώντας να σώσει το έργο στο παρά πέντε.

Η τηλεδιάσκεψη είχε προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε, καθώς ο ίδιος ο Γιόργκενσεν ζήτησε να είναι παρών. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την έντονη ανησυχία της Κομισιόν, μετά και την πρόσφατη ένταση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας που έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες.

Η πίεση της Κομισιόν

Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως ένα από τα οκτώ πιο κρίσιμα ενεργειακά έργα της Ευρώπης. Και όταν διακυβεύονται 657 εκατομμύρια ευρώ από το Connecting Europe Facility, το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ δοθεί για διασύνδεση, τα αντανακλαστικά των Βρυξελλών ενεργοποιούνται.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό project· είναι ένα στοίχημα αξιοπιστίας για την Ευρώπη. Ένα έργο που αν ολοκληρωθεί, θα αλλάξει τον χάρτη της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή. Αν όχι, θα γραφτεί ως ακόμη μία χαμένη ευκαιρία στα κιτάπια των Βρυξελλών.