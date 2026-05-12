«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Το «πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υποβάλει επίσημα αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI) δόθηκε σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, στη συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ελλάδας, Κύπρου και ΕΤΕπ, που πραγματοποιήθηκε απόψε στη Λευκωσία.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η στρατηγική σημασία του έργου, ιδιαίτερα στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία και αξιολογήθηκε ως θετική εξέλιξη η κοινή επιστολή των υπουργών Παπασταύρου και Δαμιανού για την χρηματοδότηση του έργου, κατόπιν μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence). Επισημαίνεται ακόμη, ότι η μελέτη που θα υλοποιήσει η ΕΤΕπ θα ανοίξει τον δρόμο για δυνητική συμμετοχή επενδυτών.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή των δύο υπουργών προς την ΕΤΕπ εστάλη στις 20 Απριλίου.

Στη σημερινή συνάντηση στη Λευκωσία συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, η υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος, Dan Jorgensen, η γενική διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jorgensen, o πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), Μάνος Μανουσάκης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης.

