Οι ΗΠΑ με εταιρεία-κολοσσό μπαίνουν δυναμικά και στο υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το εμβληματικό έργο του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, μετά τη διακυβερνητική συνάντηση Αθήνας–Λευκωσίας και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, τις τελευταίες ημέρες έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για το μεγαλεπήβολο έργο του Great Sea Interconnector (GSI) , που φαίνεται πλέον να αποκτά νέα θεσμική διάσταση. Το U.S. International Development Finance Corporation (DFC) εξετάζει σοβαρά τη συμμετοχή του ως στρατηγικός και επενδυτικός εταίρος, κίνηση που –όπως επιβεβαιώνεται σε υψηλόβαθμο κυβερνητικό επίπεδο– αλλάζει τα δεδομένα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το έργο τίθεται υπό την αξιολόγηση ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου, κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και αξιοπιστίας, ενώ σηματοδοτεί νέα φάση για το project.

DFC - O αμερικανικός κολοσσός που ενδιαφέρεται για το GSI

Η U.S. International Development Finance Corporation (DFC) είναι ο οργανισμός αναπτυξιακής χρηματοδότησης των Ηνωμένων Πολιτειών, που δημιουργήθηκε το 2019 ως διάδοχος της OPIC. Σκοπός της είναι να ενισχύει ιδιωτικές επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, τη σταθερότητα και τη γεωπολιτική επιρροή των ΗΠΑ.



Διαθέτει κεφάλαια ύψους περίπου 60 δισ. δολαρίων και χρηματοδοτεί έργα σε τομείς όπως ενέργεια, υποδομές, υγεία, τεχνολογία και γυναικεία επιχειρηματικότητα. Προσφέρει δάνεια, εγγυήσεις, επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου και τεχνική υποστήριξη, συνεργαζόμενη κυρίως με ιδιωτικές επιχειρήσεις.



Με έδρα την Ουάσιγκτον, η DFC αποτελεί βασικό εργαλείο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, προωθώντας επενδύσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο. Eδρεύει στην Ουάσιγκτον, τελεί υπό την εποπτεία της αμερικανικής κυβέρνησης και αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) διορίζεται από τον Πρόεδρο με τη σύμφωνη γνώμη της Γερουσίας.

Οι διεθνείς ισορροπίες και η «γαλλική παράμετρος»

Η νέα αυτή εξέλιξη φέρνει στο προσκήνιο και τη γαλλική Meridiam, η οποία είχε καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του 49% του έργου εδώ και περίπου έναν χρόνο, παραμένοντας σταθερά στο τραπέζι. Η εταιρεία φέρεται να συνεργάζεται ήδη με το DFC στο έργο αφαλάτωσης Aqaba–Amman στην Ιορδανία, ύψους άνω του 1 δισ. δολαρίων, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για μια φυσική συνέχεια της συνεργασίας τους και στο ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για πιθανή εμπλοκή ισραηλινής εταιρείας, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία διεθνή διάσταση.

Η αμερικανική «σφραγίδα» αλλάζει το παιχνίδι

Η πιθανή συμμετοχή του DFC έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου το έργο βρισκόταν σε φάση επαναξιολόγησης, και ανατρέπει τις ισορροπίες. Η αμερικανική παρουσία δεν ενισχύει μόνο την επενδυτική αξιοπιστία, αλλά και θωρακίζει γεωπολιτικά το έργο, εντάσσοντάς το στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας ΗΠΑ–ΕΕ–Ισραήλ–Ανατολικής Μεσογείου.



Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης , «νέοι και ισχυροί επενδυτές έρχονται να στηρίξουν το έργο», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα εργάζεται για μια διασύνδεση με πολλαπλά οφέλη — τεχνικά, οικονομικά και γεωπολιτικά.

Η «μεγάλη ανατροπή»

Ενώ πριν λίγους μήνες το έργο έδειχνε να κινδυνεύει να «παγώσει», η νέα αμερικανική παράμετρος δημιουργεί momentum για επανεκκίνηση. Η εμπλοκή ενός διεθνούς συμβούλου κύρους, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον του DFC και των ευρωπαϊκών θεσμικών εταίρων, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον σταθερότητας και διαφάνειας, ικανό να οδηγήσει το έργο σε φάση υλοποίησης.

Το επόμενο βήμα

Το βλέμμα πλέον στρέφεται στη διαμόρφωση του τελικού σχήματος χρηματοδότησης και διαχείρισης. Εφόσον το DFC επισημοποιήσει τη συμμετοχή του, το έργο θα αποκτήσει όχι μόνο χρηματοδοτική ισχύ, αλλά και διεθνή στρατηγική εγγύηση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή κεφαλαίων από Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό έργο είναι πλέον κομβικό γεωπολιτικό project με προεκτάσεις που ξεπερνούν τα όρια της Μεσογείου.