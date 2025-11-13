Παπασταύρου: «Έντονο ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου»

Θετική και με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την εξέλιξη γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Παπασταύρου αποκάλυψε ότι αμερικανικοί παράγοντες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για το έργο. «Βρισκόμαστε σε φάση διερεύνησης. Οι Αμερικανοί ζητούν στοιχεία για να κατανοήσουν τι, πώς και πού. Το έργο έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση και λειτουργεί πολυεπίπεδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός τόνισε πως υπάρχει αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά και από τις χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ. «Οι εμπορικοί δρόμοι αποκτούν τεράστια σημασία, όπως ο διάδρομος IMEC που φέρνει τα προϊόντα της Ινδίας στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ενισχύεται το ενδιαφέρον για τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου», υπογράμμισε.

«Δεν είναι όλα… τσέπη — αλλά στο τέλος γίνονται»

Σε ερώτηση για τα οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών, ο υπουργός ήταν σαφής: «Ορισμένα έργα δεν αποτυπώνονται άμεσα στην τσέπη. Η ηλεκτρική διασύνδεση είναι τέτοιο έργο. Όμως η μελλοντική διασύνδεση με Κύπρο–Ισραήλ, Ισραήλ–αραβικό κόσμο και Ινδία είναι… πολύ τσέπη».

Όπως εξήγησε, η ενίσχυση των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων στην Ανατολική Μεσόγειος καθιστά την Ελλάδα ασφαλέστερο και πιο ελκυστικό κόμβο. «Για την Ινδία, αυτός είναι ο πιο ασφαλής διάδρομος για τα προϊόντα της, και αυτό μεταφράζεται σε ανάπτυξη, λιμάνια, θέσεις εργασίας».

Ο κ. Παπασταύρου δεν παρέλειψε να αναφέρει και το αμερικανικό παράγοντα: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε κομβικό σημείο, ανάμεσα σε τρεις ηπείρους. Και το αμερικανικό δίκαιο λέει πως εκεί που περνάει φυσικό αέριο… δεν ακουμπάει κανένας».

«Η καλύτερη θωράκιση είναι οι συμφωνίες»

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στις πρόσφατες επαφές με πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ που βρέθηκαν στην Αθήνα, τονίζοντας πως η διπλωματία των συμφωνιών παραμένει το ισχυρότερο όπλο της χώρας. «Είχαμε πυλώνα συνεργασιών πέρα από πρόσωπα. Πλέον, δίπλα στον αμυντικό άξονα υπάρχει και ο ενεργειακός», ανέφερε.

Ρεύμα: «Πρώτη προτεραιότητα οι τιμές»

Για το μείζον ζήτημα των τιμών του ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου ήταν κατηγορηματικός: «Είναι πρώτη μας προτεραιότητα».



Όπως είπε, η αποκλιμάκωση του Αυγούστου φάνηκε ήδη στη λιανική τον Σεπτέμβριο, ενώ στην Κομισιόν κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις. «Οι Έλληνες, οι Βούλγαροι, οι Ούγγροι πληρώνουν ακριβότερα. Χρειάζεται νέα ευρωπαϊκή υποδομή, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, η Αυστρία, που έχει φθηνή ενέργεια, δεν έχει κίνητρο να επιτρέψει μεγαλύτερες ροές προς Νότο».



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή -όπως είπε- δεσμεύτηκε να ανακοινώσει έως το τέλος του έτους νέο πλαίσιο μέτρων για τις διασυνδέσεις, ώστε η αποκλιμάκωση να συνεχιστεί.