LIVE - Οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη μετά από τη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας - Κύπρου

Ελλάδα και Κύπρος συντονίζουν τον βηματισμό τους με την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, το πόσο σημαντικό είναι για τις δυο χώρες να συντονίζουν τον βηματισμό τους.

«Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσηλωμένες σε συνεργασία με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της θάλασσας, οι δυο χώρες είναι πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή και αυτό αποτυπώθηκε στις συμφωνίες που έγιναν στην Αθήνα» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε πως οι συμφωνίες αυτές έχουν «εθνικό πρόσημο» τονίζοντας πως η Ελλάδα ακολουθεί την Κύπρο στο θέμα των γεωτρήσεων ανοίγοντας ένα «ιστορικό κεφάλαιο για την Ελλάδα».

Για το έργο του GSI ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου με την προσέλκυση επενδυτών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος προχωρούν με κοινό βηματισμό σε διμερή θέματα αλλά και σε ζητήματα γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος όπως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.