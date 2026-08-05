Γαλλικός κολοσσός στο καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου - Μητσοτάκης: Στρατηγικής σημασίας το έργο

Ως κίνηση πρώτης γραμμής στη γεωπολιτική σκακιέρα, αλλά και τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρωπαικής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο ερμηνεύεται η υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Εξάλλου, η συνειδητή επιλογή οι σημερινές υπογραφές να «φιλοξενηθούν» στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη υποδηλώνει με σαφήνεια τη σημασία, που προσδίδει η ελληνική κυβέρνηση στο συγκεκριμένο έργο, για την επανεκκίνηση του οποίου σημαντικό μερίδιο πιστώνεται στον Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

«Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, που επέμεινε ότι ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος κάνοντας λόγο για ένα έργο που ενισχύει με τρόπο αποφασιστικό την ενεργειακή σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων παγκοσμίως με προυπολογισμό, ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Αναμένεται, δε, να διασυνδέει την Κρήτη με την Κύπρο, μέσω υποβρύχιου καλωδίου, συνολικού μήκους 900 χιλιομέτρων. Καθόλου τυχαίο ότι το συγκεκριμένο έργο έχει συμπεριληφθεί στις 8 «Ενεργειακές Λεωφόρους» υψηλής προτεραιότητας για την Κομισιόν, οι οποίες θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών.

Εξάλλου, η σημασία, που προσδίδει η ΕΕ στο συγκεκριμένο project αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι χρηματοδοτείται με 657 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, μέσω του Connecting Europe Facility (CEF) «Ο GSI βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την επαγγελματική τους δέσμευση», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και μεταξύ άλλων επισήμανε πως πρόκειται για μια αρχή που αποτελεί ορόσημο για να προχωρήσει το υπουργείο στην υλοποίηση του έργου.

Ο Thierry Déau, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meridiam, τόνισε πως «πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, το οποίο έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία».



Ο Pascal Radue, Senior Executive Vice President της Nexans, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που, τελικά, ως μέλη του”Team France”, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία με την τεχνολογία μας στην Ελλάδα και την ευρύτερη Ευρώπη», συμπλήρωσε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο Μανούσος Μανουσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, τόνισε τη δέσμευση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο πρόκειται να προχωρήσει.

Σημειώνεται ότι σε δεύτερη φάση προβλέπεται η κατασκευή του επόμενου και τελικού σκέλους της διασύνδεσης, δηλαδή του τμήματος Κύπρος-Ισραήλ. Μάλιστα, η ωρίμανση του δεύτερου τμήματος απασχόλησε τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Ισραήλ, Σταύρο Παπασταύρου και Eli Cohen, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, Τρίτη, 4 Αυγούστου.

Ποια είναι η Meridiam

Η Meridiam είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς επενδυτές, φορείς ανάπτυξης και διαχειριστές έργων υποδομής. Ιδρύθηκε το 2005, έχει την έδρα της στο Παρίσι και διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική.

Ο όμιλος εξειδικεύεται σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές, τις οποίες αναπτύσσει, χρηματοδοτεί, υλοποιεί και διαχειρίζεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σε στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.



Το χαρτοφυλάκιο της Meridiam περιλαμβάνει περισσότερα από 130 έργα υπό ανάπτυξη, υπό κατασκευή ή σε λειτουργία σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική, τα οποία αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις που έχουν κινητοποιηθεί ύψους της τάξης των €100 δισ.



Τα κεφάλαια της Meridiam προέρχονται από μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές: ευρωπαϊκά και διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικούς επενδυτικούς φορείς και δημόσιες αναπτυξιακές τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμμετέχει στα κεφάλαια της Meridiam από το 2015 και χρηματοδοτεί τα έργα της, τα οποία χρηματοδοτούνται επίσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους δημόσιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς διεθνώς.



Το χαρακτηριστικό που διακρίνει τη Meridiam είναι η διάρκεια της συμμετοχής της. Δεσμεύεται από το αρχικό και πλέον απαιτητικό στάδιο ενός έργου και παραμένει σε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής και επί δεκαετίες λειτουργίας.



Η Meridiam λειτουργεί με το καθεστώς της société à mission, γαλλικής νομικής μορφής που απαιτεί από την εταιρεία να εγγράψει συγκεκριμένους στόχους δημοσίου συμφέροντος στο καταστατικό της και να υποβάλλει την επίδοσή της ως προς αυτούς σε πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα. Τα έργα της είναι ευθυγραμμισμένα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και υπολογίζεται πως έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 260.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.



Έργα της Meridiam





•⁠ ⁠NeuConnect (Ηνωμένο Βασίλειο προς Γερμανία): υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) ισχύος 1,4 GW και μήκους 725 χλμ, που αντιπροσωπεύει επένδυση €2,8 δισ. με ιδιωτική χρηματοδότηση. Αποτελεί την πρώτη απευθείας ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας και μία από τις μεγαλύτερες διασυνδέσεις παγκοσμίως. Βρίσκεται υπό κατασκευή.

•⁠ ⁠Σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Sud Europe Atlantique (Γαλλία): γραμμή υψηλής ταχύτητας μήκους 302 χλμ από την Τουρ έως το Μπορντό, έργο ύψους €7,7 δισ. και ο πρώτος σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία που υλοποιήθηκε με σύμβαση παραχώρησης σε ιδιώτη, με διάρκεια έως το 2061.

•⁠ ⁠Αφαλάτωση και μεταφορά νερού από την Άκαμπα στο Αμμάν (Ιορδανία): σύμβαση παραχώρησης 30 ετών για τη δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο και 450 χλμ αγωγών μεταφοράς, που θα καλύπτει έως και το 40% των αναγκών της Ιορδανίας σε πόσιμο νερό. Συνολική επένδυση περίπου 6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

•⁠ ⁠Suez: η Meridiam ηγήθηκε της κοινοπραξίας που εξαγόρασε τη Suez, τον παγκόσμιο όμιλο ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων, το 2022 και παραμένει ένας από τους βασικούς μετόχους της.

•⁠ ⁠Αεροδρόμιο Σόφιας (Βουλγαρία): σύμβαση παραχώρησης 35 ετών για το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Βουλγαρίας, με δεσμευμένες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον €624 εκατ.

•⁠ ⁠Tram di Firenze (Ιταλία): το δίκτυο τραμ της Φλωρεντίας, μήκους 19,5 χλμ με 38 στάσεις, το οποίο εξυπηρετεί άνω των 34 εκατ. επιβατών ετησίως.

•⁠ ⁠Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μόντρεαλ (Καναδάς): ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας στον τομέα της υγείας στη Βόρεια Αμερική, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μακροχρόνιας σύμπραξης με την Κυβέρνηση του Κεμπέκ