Χριστοδουλίδης στους Financial Times: Προτιμώ μια Τουρκία κοντά στην Ε.Ε. – Ύμνοι για Τραμπ

«Χείρα φιλίας» και συνεργασίας στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ τείνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε συνέντευξή του στους Financial Times ενόψει και την κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει την σημασία της στενής ευθυγράμμισης Ευρώπης και ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος της Κύπρου υπογράμμισε ότι, παρά τις διαφωνίες κάποιων Ευρωπαίων ηγετών, είναι επιτακτικό να βρεθεί κοινός τρόπος συνεργασίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, του οποίου ηγεσία στην περιοχή θεωρείται θετική.

Θέλει να αναθερμάνει τις συνομίλιες για το Κυπριακό

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την προτίμησή του για μια Τουρκία «κοντά στην Ε.Ε.», καλώντας την Άγκυρα σε άμεση επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, αξιοποιώντας τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Ο ίδιος δήλωσε αποφασισμένος να αξιοποιήσει τη θητεία της Κύπρου στην ευρωπαϊκή προεδρία για την αναθέρμανση του διαλόγου και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα είπε στους Financial Times, η Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει το ανανεωμένο ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και τους δεσμούς της Κύπρου με την περιοχή για να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

Ευθυγράμμιση με ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η χώρα του οποίου αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι το μπλοκ θα πρέπει να αξιοποιήσει τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής. Η στενότερη ευθυγράμμιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην περιοχή ήταν ένας τρόπος για να παραμείνει η Ευρώπη μια επίδοξη «παγκόσμια δύναμη», είπε.

«Η περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής δεν είναι σημαντική μόνο για την ΕΕ, για μένα η περιοχή είναι ένα σημείο σύγκλισης με τον Τραμπ και τις ΗΠΑ», δήλωσε στους Financial Times σε συνέντευξή του στο γραφείο του στη Λευκωσία. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα σαφές σημείο σύγκλισης με τις ΗΠΑ».

«Κάποιοι ηγέτες διαφωνούν σε ορισμένα ζητήματα με τον Τραμπ. Προσωπικά, δεν νομίζω ότι το θέμα είναι να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε μαζί του. Στην περιοχή μας, είναι ο ηγέτης... και βλέπουμε θετική εξέλιξη χάρη στην ηγεσία του Τραμπ».

Η εγγύτητα της Κύπρου με τη Μέση Ανατολή και η ιστορία της εμπλοκής της με αραβικές και βορειοαφρικανικές δυνάμεις της δίνουν μια τεράστια φωνή όταν τα 27 κράτη της ΕΕ είναι διχασμένα σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας, τη μελλοντική εμπλοκή με το Ιράν και τη νέα κυβέρνηση στη Συρία.

Ο Τραμπ έχει διεκδικήσει την ευθύνη για τη μεσολάβηση μιας ασταθούς ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η επιστροφή του στην εξουσία έχει επίσης φέρει εκ νέου την προσοχή στις Συμφωνίες του Αβραάμ που ομαλοποίησαν τους δεσμούς του Ισραήλ με πολλά αραβικά κράτη και έφεραν μέρη του αραβικού κόσμου πιο κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Όταν ξέσπασε η κρίση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ο Τραμπ ήταν αυτός που έλυσε το πρόβλημα. Ή τώρα με τη Γάζα. Παρουσίασε ένα σχέδιο, όχι ιδανικό, αλλά παρουσίασε κάτι στο τραπέζι», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα καθώς αναζητά κοινό έδαφος με την Ουάσινγκτον.

Ο Χριστοδουλίδης είπε ότι για περισσότερο από μια δεκαετία, η αντίληψη της Κύπρου και άλλων κρατών της Μέσης Ανατολής ήταν ότι οι ΗΠΑ είχαν «αποσυρθεί» από την περιοχή. Αλλά αυτό άλλαξε με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

«Τουλάχιστον ενδιαφέρεται για τη Μέση Ανατολή. Αν συγκρίνετε τον Τραμπ με την Ευρώπη, τουλάχιστον βλέπουμε ένα ενδιαφέρον από τον Τραμπ», πρόσθεσε.