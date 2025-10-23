Κυπριακό: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει έτοιμος για συνομιλίες «ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα»

Την ετοιμότητα της Κύπρου να επανεκκινήσει, και μάλιστα άμεσα, τις συνομιλίες για το Κυπριακό εξέφρασε το βράδυ της Τετάρτης (22/10) ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

Οκτώ χρόνια μετά την αποτυχία του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων για την επανένωση του νησιού, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει «έτοιμος» να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις «ακόμη και την επόμενη εβδομάδα».

Η Κύπρος επιδιώκει ενεργό ρόλο στην προτεινόμενη «διεθνή δύναμη σταθεροποίησης» που θα αναπτυχθεί στη Γάζα, με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή, είπε ακόμη ο Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στο Euronews. Ο Πρόεδρος της Κύπρου αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια, ανοικοδόμηση και ασφάλεια.

Να σημειωθεί ότι η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη έρχεται λίγα 24ωρα μετά τη συντριπτική νίκη του Τουρκοκύπριου Σοσιαλδημοκράτη Τούφαν Ερχιουμάν στις «εκλογές» του ψευδοκράτους. Ο Ερχιουμάν έθεσε ως προεκλογικό του πρόγραμμα την επανένωση της Κύπρου με βάση ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για μια νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

