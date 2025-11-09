Χριστοδουλίδης για την πρόκληση στη νεκρή ζώνη: «Δεν είναι θετική εξέλιξη»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η νέα προκλητική στάση των κατοχικών δυνάμεων της Τουρκίας που παρενόχλησαν αγρότες στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο, σε μία περίοδο που Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι προσπαθούν να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε για το περιστατικό παρενόχλησης από τις δυνάμεις της Τουρκίας, σε δηλώσεις του μετά την εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων», προς τιμήν των κρατούμενων αγωνιστών της ΕΟΚΑ στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς.

Σε ερώτηση για τη νέα τουρκική πρόκληση, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως έχει ενημερωθεί για το τι έγινε στη Δένεια και έχει μιλήσει και με τον πρόεδρο της κοινότητας «και από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες οι αναγκαίες διεργασίες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα».

Σε ερώτηση αν αυτά τα φαινόμενα μολύνουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο πρόεδρος ανέφερε πως σίγουρα δεν είναι θετικές εξελίξεις, «σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».

Το χρονικό της τουρκικής πρόκλησης

Η σοβαρή πρόκληση σημειώθηκε χθες Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στη νεκρή ζώνη, στην Κύπρο, όταν στρατιωτικό όχημα από τα κατεχόμενα, το πρωί κινήθηκε στην περιοχή της Δένεας, στη νεκρή ζώνη προκειμένου να εκδιώξει Ελληνοκύπριο γεωργό που πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του, όπως έγραψε η ιστοσελίδα Sigmalive.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, γύρω στις 10 το πρωί Ελληνοκύπριος γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας για να καλλιεργήσει το χωράφι του. Ύστερα από λίγο, στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς τον γεωργό, ζητώντας του να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στο σημείο μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ο γεωργός αποχώρησε. Αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Για το περιστατικό είναι ενήμερο το Υπουργείο Άμυνας.