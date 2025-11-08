Κύπρος: Τουρκική πρόκληση στη νεκρή ζώνη - Στρατιωτικό όχημα κυνήγησε Ελληνοκύπριο αγρότη

Μία ακόμη σοβαρή πρόκληση σημειώθηκε σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στη νεκρή ζώνη, στην Κύπρο, με στρατιωτικό όχημα από τα κατεχόμενα.



Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Δένεας, με το τουρκικό στρατιωτικό όχημα να μπαίνει στη νεκρή ζώνη προκειμένου να εκδιώξει Ελληνοκύπριο γεωργό που πήγε να καλλιεργήσει το χωράφι του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sigmalive.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, γύρω στις 10 το πρωί Ελληνοκύπριος γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας για να καλλιεργήσει το χωράφι του.



Ύστερα από λίγο, στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς τον γεωργό, ζητώντας του να αποχωρήσει.



Στη συνέχεια, μετέβησαν στο σημείο μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ο γεωργός αποχώρησε. Αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.



Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.



Για το περιστατικό είναι ενήμερο το Υπουργείο Άμυνας.