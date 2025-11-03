Τουρκία: Εκνευρισμός για τον αποκλεισμό από τα ενεργειακά σχέδια των ΗΠΑ και τον ρόλο της Ελλάδας

Mε αμηχανία και σκεπτικισμό αντιμετωπίζουν στη Τουρκία το διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη (06/11) με τη συμμετοχή κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων αλλά και ενεργειακών κολοσσών.

Ιδιαίτερη προβολή λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία η είδηση της διεξαγωγής της διατλαντικής διάσκεψης για την ενέργεια στην Αθήνα, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στους ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και την μεταφορά LNG στη Γηραιά Ήπειρο.

Στον αντίποδα η Τουρκία βλέπει πως στην παρούσα φάση μένει εκτός ενεργειακού παζλ των ΗΠΑ, με δεδομένη και την ενεργειακή συνεργασία που διατηρεί με την Μόσχα παρά τις πρόσφατες συστάσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγίπ Ερντογάν να διακόψει την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου.

Ο αποκλεισμός της Άγκυρας, τουλάχιστον στην παρούσα φάση από τα ενεργειακά σχέδια της Ουάσιγκτον, προκαλεί εκνευρισμό, με Τούρκους αναλυτές να σχολιάζουν με δεικτικό τρόπο ότι η Διάσκεψη της Αθήνας έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα και η αναβίωση του σχήματος 3+1( Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ) έχει στόχο να περικυκλώσει την Τουρκία και το δόγμα της Γαλάζιας πατρίδας.

Φοβούνται εξουδετέρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ο αρχισυντάκτης της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Milliyet, σε σημερινό του άρθρο χαρακτηρίζει προβληματική τη διάσκεψη για την ενέργεια με δεδομένο ότι η Τουρκία θα απέχει από αυτές τις συζητήσεις, ενώ αναγνωρίζεται η σημασία της καθώς θα συμμετάσχει και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ.

Στο ίδιο άρθρο πάντως ο Σεντίρ αναφέρεται σε μια «παρτίδα σκάκι» που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα καθώς μετά τη στασιμότητα που υπάρχει στα εξοπλιστικά και το αδιέξοδο με τα F-35, πλέον μπαίνουν στην εξίσωση και τα ενεργειακά.

Έντονος εκνευρισμός υπάρχει και στον αντιπολιτευόμενο τύπο, καθώς αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν ένα νέο στρατηγικό σχέδιο με επίκεντρο την ενέργεια και τη διπλωματία στην Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό να εξουδετερώσουν την Τουρκία στην «Γαλάζια Πατρίδα».

«Οι ΗΠΑ, που επιθυμούν να στρέψουν τις περιφερειακές ισορροπίες προς όφελός τους, έθεσαν εκ νέου σε λειτουργία το σχήμα 3+1», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Sozcu.

Πώς συνδέεται με τις δηλώσεις Ερντογάν για την Κύπρο

Την ίδια στιγμή μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η σημερινή δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν περί προσπάθειας προσθήκης της Κύπρου στο ιμπεριαλιστικό παιχνίδι της περιοχής, μια φράση που θα μπορούσε να μεταφραστεί ως έμμεση αιχμή προς τις ΗΠΑ αλλά και ως ανησυχία για τις ενεργειακές πρωτοβουλίες που τίθενται σε ισχύ στην περιοχή και την συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πάντως Τούρκοι αναλυτές θέλοντας να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις επισημαίνουν ότι καμία πρωτοβουλία στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας.