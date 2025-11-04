Άγκυρα: «Αβάσιμη και προκατειλημμένη η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία»

Με σκληρή ανακοίνωση απάντησε η Τουρκία στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της χώρας το 2025, απορρίπτοντας τους «μεροληπτικούς, προκατειλημμένους και αβάσιμους ισχυρισμούς» που, όπως υποστηρίζει, περιλαμβάνονται στο κείμενο αναφορικά με τη δικαστική εξουσία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τα σχόλια της Επιτροπής «ασυμβίβαστα με τις προσπάθειες για τη δημιουργία θετικής ατζέντας» στις σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας, σημειώνοντας ότι η γλώσσα της Έκθεσης έρχεται σε αντίθεση με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μερών.

Παράλληλα η Άγκυρα ασκεί δριμεία κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας την ότι υιοθετεί «μη ρεαλιστικές και μαξιμαλιστικές» θέσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγνοώντας «τις εύλογες ανησυχίες» της Τουρκίας και του ψευδοκράτους.

Όπως αναφέρει, αυτό αποδεικνύει ότι η ΕΕ «παίρνει θέση στο Κυπριακό» και «δεν μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες επίλυσής του».

Η Άγκυρα τονίζει ότι, παρά τα «πολιτικά και άδικα εμπόδια» που αντιμετωπίζει, παραμένει προσηλωμένη στον στρατηγικό στόχο της ένταξης στην ΕΕ και εκτιμά ως θετικές τις αναφορές της Έκθεσης στο υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης της Τουρκίας με τη λειτουργία της αγοράς και στις «υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές» της.

Στην ίδια ανακοίνωση, εκφράζεται ικανοποίηση για τη «συμπερίληψη της εποικοδομητικής στάσης» της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα και την ενίσχυση του διαλόγου με την ΕΕ. Με βάση αυτά, η Άγκυρα επαναλαμβάνει την προσδοκία της για άμεση άρση των αποφάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Ιουλίου 2019.

Η ανακοίνωση κάνει επίσης λόγο για τη «στρατηγική σημασία της Τουρκίας για την ΕΕ» και υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταχθεί ενεργά η χώρα στις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της Ένωσης στους τομείς άμυνας και ασφάλειας.