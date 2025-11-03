Τρεις υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα –Αμερικανικό LNG, ενεργειακή ασφάλεια και νέος γεωπολιτικός χάρτης

Στην Αθήνα καταφθάνουν στις 6 και 7 Νοεμβρίου τρεις υπουργοί των ΗΠΑ, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην κορυφή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, του φορέα που συνέστησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για να επαναχαράξει την ενεργειακή πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μια πολιτική που συνδέει την ενέργεια με την εθνική ασφάλεια, τη γεωπολιτική ισχύ και τη στρατηγική αυτονομία των ΗΠΑ.

H ίδια η σύνθεση του Συμβουλίου δείχνει το βάρος αυτής της στρατηγικής. Πρόεδρος είναι ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, αντιπρόεδρος ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ενώ μαζί τους έρχεται και ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους Μάικλ Ρίγκας.

Οι τρεις αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), με «οικοδεσπότη» τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής

Η παρουσία στην Αθήνα των επικεφαλής του κορυφαίου ενεργειακού οργάνου της κυβέρνησης Τραμπ δεν είναι απλώς συμβολική. Αντιθέτως, αποκαλύπτει το στρατηγικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ελλάδα, που πλέον αναδεικνύεται σε κεντρικό ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η γεωγραφική της θέση και οι υποδομές της, από τη Ρεβυθούσα έως την Αλεξανδρούπολη, καθιστούν τη χώρα πύλη διοχέτευσης του αμερικανικού LNG προς την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπέργκαμ, στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα, βρέθηκε εδώ την ημέρα που ανακοινώθηκε το ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Οι αριθμοί μιλούν: LNG αντί Ρωσίας

Από το 2022, με τη σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, η Ουάσιγκτον έχει επενδύσει τα πάντα στο LNG. Μόνο τα τρία τελευταία χρόνια, η Ε.Ε. έχει δαπανήσει 225 δισ. ευρώ για εισαγωγές LNG – εκ των οποίων 100 δισ. αφορούν αμερικανικό αέριο.

Σύμφωνα με την International Energy Agency, οι εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Ευρώπη θα αυξηθούν 25% μέσα στο 2025 και σχεδόν 45% το 2026, στο πλαίσιο της συμφωνίας που προβλέπει πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων αξίας 750 δισ. δολαρίων στην επόμενη τριετία.

Ο «Κάθετος Διάδρομος» και ο ρόλος της Ελλάδας

Η απόφαση της Ε.Ε. για τον τερματισμό των ρωσικών ροών αερίου έως το 2028 ανοίγει το πεδίο για την πλήρη ενεργειακή αναδιάταξη. Η Ελλάδα, με τις υποδομές LNG και τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο – που εκτείνεται ως τη Μολδαβία και την Ουκρανία – αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου.

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2026, η χώρα μπορεί να εξάγει έως και 8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, κυρίως προς την Ουκρανία.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Νταγκ Μπέργκαμ: «Η ιδέα του άξονα Βορρά–Νότου, που ξεκινά από την Ελλάδα, δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες να σπάσει η ενεργειακή εξάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης από τη Ρωσία. Αυτό, ακόμη περισσότερο κι από το ΝΑΤΟ , θα σταματήσει την απειλή συγκρούσεων στα σύνορα που διαρκούν πάνω από έναν αιώνα».

Η σύνοδος της Αθήνας και τα deals που έρχονται

Ο ρόλος του φυσικού αερίου, οι επενδύσεις σε υποδομές και η προσέλκυση κεφαλαίων θα βρεθούν στο επίκεντρο του P-TEC, που αναμένεται να λειτουργήσει ως κόμβος επαφών και συμφωνιών για LNG και νέα έργα. Στο επιχειρηματικό φόρουμ της 6ης Νοεμβρίου θα συμμετάσχουν οι κορυφαίοι παίκτες του ενεργειακού χάρτη: ExxonMobil , Cheniere, ConocoPhillips, EQT, Venture Global, Excelerate Energy, Westinghouse – αλλά και οι τεχνολογικοί κολοσσοί Google και Amazon .

Απέναντί τους, οι μεγάλοι ελληνικοί ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, η DTEK από την Ουκρανία, η INFRA από τη Ρουμανία και η Italgas.

Επικείμενες συμφωνίες

Όπως προανήγγειλε ο Σταύρος Παπασταύρου, «η χώρα μας θα βρεθεί στο επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων». Στόχος, είπε, είναι να ενισχυθεί η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως πύλης εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη και να συναφθούν εμπορικές συμφωνίες που θα φέρουν απτό κέρδος.

Πληροφορίες φέρουν τη ΔΕΠΑ να βρίσκεται κοντά σε συμφωνίες με ConocoPhillips και Cheniere, ενώ συζητήσεις διεξάγει και η METLEN . Οι δύο εταιρείες θα χρειαστεί μέχρι το 2028 να αντικαταστήσουν συνολικά 3,5 δισ. κυβικά μέτρα αερίου που σήμερα προμηθεύονται από την Gazprom.

25 χώρες στην υπουργική σύνοδο

Στην υπουργική σύνοδο της 7ης Νοεμβρίου θα συμμετάσχουν υπουργοί και ανώτατοι αξιωματούχοι από 25 χώρες, ενώ την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην Αθήνα θα κάνει η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) .

Στο περιθώριο της συνόδου θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση του σχήματος «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ) , μια επανενεργοποίηση με σαφές μήνυμα σταθερότητας και ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.