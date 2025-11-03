Νέο ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα - Στην Αθήνα οι ισχυροί της διοίκησης Τραμπ

Τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδος στα κοινά ενεργειακά projects στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και την εξέχουσα θέση, που επιφυλάσσει στη χώρα μας η νέα αμερικανική διακυβέρνηση, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύει η φιλοξενία στην Αθήνα του Συνεδρίου P – TEC ( Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια ) το διήμερο 6 και 7 Νοεμβρίου, καθώς και η έλευση στην Αθήνα του Υπουργού Ενέργειας, Κρίς Ράιτ, αλλά και του Υπουργού Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβούλιου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος είχε επισκεφθεί ξανά τη χώρα μας το πρώτο 15μέρου του Σεπτεμβρίου.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου την Πέμπτη, οι Υπουργοί Ενέργειας, Ελλάδος και ΗΠΑ, Σταύρος Παπασταύρου και Κρις Ράιτ αναμένεται να έχουν μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πιθανότατα θα ακολουθήσει παρέμβαση του Νταγκ Μπέργκαμ. Μεταξύ των ζητημάτων, που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι ο ρόλος του φυσικού αερίου στη νέα ενεργειακή γεωγραφία της Ευρώπης, ο κάθετος διάδρομος του φυσικού αερίου στον οποίο η Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, καθώς και η προσέλκυση κεφαλαίων για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, στόχος της Αθήνας είναι διττός: να διασφαλισθεί και να ενισχυθεί η γεωστρατηγική θέση της χώρας, ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, αλλά και να συναφθούν εμπορικές συμφωνίες, που θα αναβαθμίσουν το ρόλο της Ελλάδος. Πέραν των συμμετοχών κυβερνητικών στελεχών από τις ΗΠΑ και τις κυβερνήσεις κρατών της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης, στο Συνέδριο P -TEC, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών συμμετέχουν επίσης και επιχειρήσεις κολοσσοί όπως οι DTEK, Google Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Cheniere, Woodside Energy, ExxonMobil, Global Vision, Concelex, Italgas, Amazon, E-INFRA, ConocoPhillips, LNG Allies και EQT