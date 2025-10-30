Κύπρος: Πολίτης βρέθηκε κατά λάθος σε... κλούβα με κατάδικους - Τον κατάλαβαν στα δικαστήρια

Με έναν άνθρωπο παραπάνω κατέληξαν οι αστυνομικοί όταν μετρούσαν τους κρατούμενους που μεταφέρονταν στα δικαστήρια. Και έγινε γνωστό ότι ήταν ένας απλός πολίτης και όχι κατάδικος.

Αυτό το παράξενο περιστατικό συνέβη στην Κύπρο, όταν ένας πολίτης βρέθηκε σε κλούβα με κατάδικους που μεταφέρονταν από τις φυλακές στα δικαστήρια. Ο εν λόγω πολίτης είχε επισκεφτεί τις φυλακές και επιβιβάστηκε κατά λάθος στην κλούβα. Μόνο που έγινε αντιληπτός αφού έφτασαν στα δικαστήρια.

Όπως μεταδίδει η Cyprus Times, όταν ξεκινούσε η μεταφορά, οι αστυνομικοί φώναζαν να βιαστούν οι κατάδικοι που θα πήγαιναν στο Εφετείο. Έτσι, μέσα στην αναταραχή ο πολίτης δεν κατάλαβε τι συνέβαινε και επιβιβάστηκε στο όχημα.

Οι αστυνομικοί τον είδαν να κρατά πλαστική τσάντα και χωρίς χειροπέδες και τότε κατάλαβαν ότι δεν ήταν κατάδικος. Τον ρώτησαν πώς βρέθηκε εκεί και τους απάντησε ότι άκουσε να φωνάζουν «επιβιβαστείτε» και ανέβηκε χωρίς να καταλάβει τι γινόταν.