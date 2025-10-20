Δολοφονία Σταύρου Δημοσθένους: Χειροπέδες σε άλλους τρεις ύποπτους - Ο ένας είναι από την Ελλάδα

Το κουβάρι της εκτέλεσης του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα μέσα στο αυτοκίνητό του στο οποίο βρισκόταν και ο γιος του προσπαθεί να ξετυλίξει η Κυπριακή αστυνομία.

Μετά τη σύλληψη και κράτηση ενός 45χρονου Ελληνοκύπριου πρώην ποδοσφαιριστή, στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένη η μοτοσικλέτα, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άλλων τριών προσώπων.

Πρόκειται για τρεις άντρες, ηλικίας 58, 39 και 30 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της κυπριακής ιστοσελίδας cyprustimes.com, πρόκειται για δύο Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν στη Λευκωσία και ένα πρόσωπο από την Ελλάδα που συνελήφθη Λεμεσό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι φέρεται να συνδέονται με τη μοτοσικλέτα με την οποία διέφυγαν οι δράστες μετά την εγκατάλειψη και την πυρπόληση του βαν που είχε χρησιμοποιηθεί στη δολοφονία.

Η ύποπτη πώληση της μοτοσικλέτας

Υπενθυμίζεται, ότι, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του cyprustimes.com, ο 45χρονος στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, φέρεται να είπε ότι πρόσφατα πούλησε την μοτοσικλέτα έναντι του ποσού των 800 ευρώ.

Ο 45χρονος ιδιοκτήτης της μηχανής, πρώην ποδοσφαιριστής, συνελήφθη αργά το βράδυ του Σαββάτου στην οικία του στην επαρχία Λευκωσίας. Από εκεί παραλήφθηκαν και δύο κινητά τηλέφωνα που θα εξεταστούν.



Η μαφιόζικη εκτέλεση διαπράχθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 9 και 22 το πρωί, την ώρα που ο 18χρονος γιος του θύματος οδηγούσε την υπερπολυτελή Rolls-Royce, έχοντας ως συνοδηγό τον πατέρα του.

«Λίγα λεπτά μετά τη διάπραξη της δολοφονίας αυτοκίνητο άσπρο τύπου βαν καταγράφεται στην οδό Ποταμιάς να εισέρχεται στο χωματόδρομο όπου εντοπίστηκε αργότερα να φλέγεται. Το εν λόγω όχημα ακολουθούσε μοτοσικλέτα σκούρου χρώματος τύπου σκούτερ στην οποία επέβαινε ένα πρόσωπο Η μοτοσικλέτα εγκαταλείπει την περιοχή με νότια κατεύθυνση. Σε αυτή επέβαιναν δυο πρόσωπα. Ο συνοδηγός φορούσε κράνος και κρατούσε τσάντα στην πλάτη ενώ ο οδηγός έφερε καπέλο το οποίο του έπεσε κατά τη διαφυγή» είπε ο ανακριτής ενώπιον του Δικαστηρίου, επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας και ότι το καπελάκι που βρέθηκε στη σκηνή ανήκει στον έναν εκ των δραστών.