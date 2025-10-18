Κύπρος: Εξελίξεις για τη μαφιόζικη εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους - Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μαφιόζικης εκτέλεσης του επιχειρηματία και προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας Ελληνοκύπριος από τη Λευκωσία, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (18/10).

Πρόκειται για 45χρονο πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος την Κυριακή θα οδηγηθεί στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προφυλάκισης. Δεν είναι γνωστό αν ο 45χρονος έλαβε μέρος στη δολοφονία ή αν η μοτοσικλέτα του βρέθηκε στην κατοχή των δραστών κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Οι ανακριτές αναμένεται να παρουσιάσουν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει ώστε να διαφανεί κατά πόσον σχετίζεται με την υπόθεση της μαφιόζικης εγκληματικής ενέργειας, πέραν δηλαδή του ότι η μοτοσικλέτα είναι γραμμένη στο όνομα του. Υπενθυμίζεται ότι η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε την Παρασκευή σε παραλιακή περιοχή της Λεμεσού.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα philenews, στο κάδρο της εκτέλεσης του Σταύρου Δημοσθένους, φαίνεται να υπάρχει ακόμα ένα αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ώστε να διαφύγουν. Οι έρευνες είναι εντατικές, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στην ΑΔΕ Λεμεσού βρίσκονται αυτή τη στιγμή υψηλόβαθμα στελέχη της ηγεσίας της Αστυνομίας.

Πρόκειται για σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους, αμέσως μετά την πυρπόληση του βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Δύο σφαίρες στο κεφάλι του

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του θύματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται λίγο πριν τη 1:00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον δύο σφαίρες βρήκαν το θύμα στο κεφάλι, ενώ με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή ο θάνατος οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Έχουν ληφθεί ήδη κάποιος αριθμός καταθέσεων και συνεχίζονται ενώ συλλέγονται πληροφορίες, εξετάζονται ευρήματα από τα πειστήρια που έχουν εντοπιστεί, καθώς και οπτικό υλικό. Οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ με την πίεση να είναι μεγάλη και την κοινωνία να ζητά απαντήσεις.