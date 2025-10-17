Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους - Ο πρόεδρος που δολοφονήθηκε με «μαφιόζικο» τρόπο στην Κύπρο

Η Κύπρος συγκλονίζεται από τη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, γνωστού επιχειρηματία και προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσα Πολεμιδιών. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής (17/10), στην περιφερειακή οδό Λεμεσού.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο Σταύρος Δημοσθένους δεν ήταν ένα τυχαίο όνομα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Με πολυετή παρουσία στον χώρο, είχε καταφέρει να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα, τόσο μέσα από την ομάδα της Καρμιώτισσας, όσο και από τη συνολικότερη εμπλοκή του στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Λεμεσού.



Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Λεμεσό, ο 49χρονος επιχειρηματίας βρισκόταν στο προσκήνιο εδώ και αρκετά χρόνια, χτίζοντας σταδιακά την εικόνα ενός δραστήριου ανθρώπου με πάθος για το ποδόσφαιρο και φιλοδοξίες που ξεπερνούσαν τα στενά όρια μιας ομάδας. Υπήρξε πρόεδρος τόσο της Καρμιώτισσας όσο και του Άρη Λεμεσού, δύο συλλόγων που συνδέθηκαν με την παρουσία του στα κοινά του κυπριακού αθλητισμού.



Το όνομά του είχε ακουστεί έντονα τον περασμένο χρόνο, όταν παραιτήθηκε ο Γιώργος Κούμας από την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Τότε, πολλοί θεωρούσαν ότι ο Δημοσθένους θα μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική υποψηφιότητα για την επόμενη ημέρα της ΚΟΠ. Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για την ανάγκη ριζικών αλλαγών και «νέου αίματος» στο κυπριακό ποδόσφαιρο, εκφράζοντας μια σαφή πρόθεση ανανέωσης και διαφάνειας.



Παράλληλα, υπήρξε έντονα δραστήριος στον επιχειρηματικό χώρο. Είχε ιδρύσει και διηύθυνε την εταιρεία Democars στη Λεμεσό, η οποία εμπορευόταν πολυτελή αυτοκίνητα , από Maserati και Aston Martin μέχρι Rolls Royce και Tesla. Η επιχείρηση του Δημοσθένους είχε καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν αυτοκίνητα υψηλής αισθητικής και αξίας, ενισχύοντας την εικόνα του ως ενός ανθρώπου που γνώριζε καλά τον κόσμο της πολυτέλειας.



Πέρα από την αυτοκινητική αγορά, είχε δραστηριότητες και στον τομέα των ακινήτων και της κατασκευής, με εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη Λεμεσό και την ευρύτερη περιοχή. Το επιχειρηματικό του χαρτοφυλάκιο ήταν ενδεικτικό ενός ανθρώπου με ευρύ ορίζοντα, που ήθελε να έχει λόγο σε πολλούς τομείς της κυπριακής οικονομίας.



Ωστόσο, η πορεία του δεν υπήρξε ανέφελη. Το όνομά του είχε απασχολήσει κατά καιρούς την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, με την ομάδα του να βρίσκεται στο στόχαστρο της UEFA για υποθέσεις «στημένων αγώνων». Παρότι ποτέ δεν προέκυψε εις βάρος του προσωπική ποινική ευθύνη ή επίσημη καταδίκη, η σκιά της αμφισβήτησης ακολουθούσε την Καρμιώτισσα και τον ίδιο σε περιόδους έντασης. Ανάλογες φήμες προέκυψαν και για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Κάποιοι άφηναν υπονοούμενα για «υπόγειες διαδρομές», μέχρι και για «ξέπλυμα», αλλά οι φήμες έμειναν φήμες...



Η δολοφονία του, το πρωί της Παρασκευής(17/10), ήρθε να βάλει ένα βίαιο τέλος σε μια ζωή γεμάτη δράση και αντιθέσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι άνθρωποι σαν τον Σταύρο Δημοσθένους δεν περνούν απαρατήρητοι...

