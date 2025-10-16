Ο Φειδίας Παναγιώτου ιδρύει κόμμα - Με… μύτη παλιάτσου η εξαγγελία του

Ο Φειδίας Παναγιώτου, ο YouTuber και ευρωβουλευτής που χτίζει καριέρα πάνω στην πρόκληση και το χάος των social media, αποφάσισε τώρα να «σώσει» και την πολιτική σκηνή. Με μια κόκκινη μύτη παλιάτσου, σύμβολο ίσως του ρόλου που ο ίδιος ενσαρκώνει καλύτερα από κάθε άλλον, ανακοίνωσε την ίδρυση του δικού του κόμματος μέσα από ένα σύντομο βίντεο στο διαδίκτυο.

Η φιλοσοφία του; «Όλοι μαζί αποφασίζουμε», μέσα από μια εφαρμογή που υπόσχεται να κάνει τη δημοκρατία… downloadable. Μια ακόμα performance, δηλαδή, που ντύνεται με το μανδύα της πολιτικής και φλερτάρει επικίνδυνα με τη γελοιοποίηση ενός ήδη κουρασμένου συστήματος.

Ο ίδιος δηλώνει ότι οι πολίτες θα επιλέξουν τους υποψηφίους – λες και η πολιτική είναι reality και τα ψηφοδέλτια οι νέοι διαγωνιζόμενοι ενός show που ζητά ψήφους με likes.

Μέχρι να φανεί αν πρόκειται για σοβαρό πολιτικό πείραμα ή για ακόμη ένα επεισόδιο στο σίριαλ της διαδικτυακής του περσόνας, ένα είναι βέβαιο: ο Φειδίας ξέρει καλά πώς να μένει στο επίκεντρο, έστω κι αν φοράει μύτη παλιάτσου.

Όπως υπογράμμισε, οι ίδιοι οι πολίτες θα είναι εκείνοι που θα επιλέξουν τους υποψηφίους για το ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μια πρωτοβουλία που, όπως φαίνεται, φιλοδοξεί να φέρει «φρέσκο αέρα» στο πολιτικό σκηνικό και να σπάσει τα στεγανά του παραδοσιακού κομματικού συστήματος.

Από το YouTube στην...Ευρωβουλή

Το φαινόμενο Φειδίας Παναγιώτου είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική απόδειξη της εποχής των social media: μιας εποχής όπου η δημοσιότητα δεν χρειάζεται επίτευγμα, αλλά τόλμη ή καλύτερα, πρόκληση.

Ο Φειδίας ξεκίνησε ως YouTuber στην Κύπρο, ανεβάζοντας βίντεο με φάρσες, προκλήσεις και «πειράματα» που κινούνταν ανάμεσα στο χιούμορ και στο όριο του παραλόγου. Το κοινό τον λάτρεψε για την αφοπλιστική του αυθάδεια και την παιδική του αφέλεια, κι εκείνος δεν άργησε να μετατραπεί από influencer σε σύμβολο μιας νέας γενιάς που ζει, αναπνέει και επαναστατεί μέσα από το TikTok.

Το όνομά του έγινε παγκοσμίως γνωστό όταν κατάφερε να αγκαλιάσει τον Έλον Μασκ, ύστερα από εβδομάδες κατασκήνωσης έξω από τα γραφεία του. Ήταν το viral που τον έκανε να περάσει από τα social στις διεθνείς ειδήσεις, και από εκεί, στη σφαίρα του μύθου του «ανθρώπου που τα κατάφερε».

Ακολούθησαν ακραίες κινήσεις δημοσιότητας: ταξίδια χωρίς χρήματα, προκλήσεις στα όρια της ανοχής, συναντήσεις με πολιτικούς, πάντα με την κάμερα να καταγράφει κάθε βήμα. Ο Φειδίας, με τον αυθορμητισμό ενός παιδιού και την αυτοπεποίθηση ενός επαγγελματία influencer, έχτισε μια κοινότητα εκατοντάδων χιλιάδων followers που βλέπουν σε εκείνον κάτι πέρα από φάρσες, μια αγνή πίστη ότι «αν το πιστέψεις, γίνεται».

Σήμερα, με την ανακοίνωση της ίδρυσης πολιτικού κόμματος, το φαινόμενο Φειδίας περνάει σε άλλο επίπεδο: από την οθόνη στην κάλπη. Εμφανίζεται με κόκκινη μύτη παλιάτσου, μιλά για συλλογική λήψη αποφάσεων και υπόσχεται ένα «νέο μοντέλο δημοκρατίας» βασισμένο σε εφαρμογές και αλγόριθμους.

Κάποιοι τον βλέπουν ως επικίνδυνο προϊόν της εποχής του, άλλοι ως γνήσιο εκπρόσωπο μιας γενιάς που βαρέθηκε την υποκρισία της πολιτικής και ζητά κάτι – οτιδήποτε – διαφορετικό. Όπως και να ’χει, ο Φειδίας Παναγιώτου είναι ήδη κάτι περισσότερο από YouTuber: είναι καθρέφτης μιας κοινωνίας που χειροκροτεί την τρέλα όταν της χαμογελά μπροστά στην κάμερα.