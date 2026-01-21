«Με λένε απατεώνα χωρίς στοιχεία»: Η απάντηση Φειδία για την καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο Φειδίας Παναγιώτου απαντά στις πληροφορίες για ανώνυμη καταγγελία εις βάρος του, η οποία εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής δηλώνει ότι έχει στοχοποιηθεί, κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» και υποστηρίζοντας πως παρουσιάζεται ως «ψεύτης και απατεώνας», χωρίς –όπως λέει– να υπάρχει βάση στις κατηγορίες.

Τι απαντά για το σπίτι και το γραφείο

Στο βίντεο, ο Φειδίας Παναγιώτου απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι πληρώνει το ενοίκιο της κατοικίας του με χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως αναφέρει, ζει με τη μέλλουσα σύζυγό του σε μικρό διαμέρισμα με ενοίκιο 1.200 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, καλύπτουν αποκλειστικά από προσωπικούς πόρους.

Παράλληλα, αναφέρεται σε ξεχωριστό χώρο που χρησιμοποιεί ως γραφείο για την ομάδα του, κοντά στο διαμέρισμά του, με συνολικό ενοίκιο 2.300 ευρώ. Από το ποσό αυτό, υποστηρίζει ότι τα 1.600 ευρώ καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ τα υπόλοιπα 700 ευρώ τα πληρώνει ο ίδιος, καθώς ο χώρος χρησιμοποιείται και για τα γυρίσματα των podcast του. Όπως σημειώνει, αυτή η χρήση έχει δηλωθεί εξαρχής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.

Το app «Agora» και οι καταγγελίες

Απαντώντας στις αιχμές για το application «Agora», που συνδέεται με το πολιτικό του εγχείρημα στην Κύπρο, ο ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για τη συμμετοχή των πολιτών σε αποφάσεις που αφορούν τη στάση του στο Ευρωκοινοβούλιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει υπάρξει συνεννόηση ώστε τα τμήματα του app που σχετίζονται με την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ τα υπόλοιπα όχι.



Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αξιολογεί τα στοιχεία της ανώνυμης καταγγελίας, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για την ουσία της υπόθεσης.