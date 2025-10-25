Φειδίας: «Κάνετε σεξ χωρίς προφυλάξεις - Θα χαθούμε ως ελληνισμός αν δεν κάνουμε παιδιά»

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου σε μια ακόμα αιρετική τοποθέτησή του προέτρεψε τον κόσμο σε Ελλάδα και Κύπρο να κάνει σεξ χωρίς προφυλάξεις, με στόχο να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα και να τονωθεί η μακροπρόθεσμα οικονομία.

Μάλιστα, φέροντας ως παράδειγμα την Αφρική -παρότι ο πληθυσμός της ζει κάτω από τον μέσο όρο της φτώχειας αντιμετωπίζοντας προβλήματα που έχουν εξαλειφθεί εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα σε Ελλάδα και Κύπρο- ζήτησε από τον κόσμο να κάνει παιδιά, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εαυτό του.

«Θέλω να κάνω έξι παιδάκια»

Μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, είπε στον παρουσιαστή για την προσωπική του ζωή: «Της έκανα πρόταση γάμου και είμαι έτοιμος να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί της. Της έκανα πρόταση γάμου πριν έξι μήνες».



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο γάμος κοντεύει μέσα στο 2026, θέλω να κάνω έξι παιδάκια. Ξέρεις, ένα από τα μεγαλύτερα πρόβληματα που έχουμε στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η υπογεννητικότητα. 1,3 νομίζω είμαστε και θα μικρύνουμε σε λίγο, σε 90 χρόνια. Άρα, αν δεν κάνουμε παιδιά να δουλεύουνε στην οικονομία, θα μικρύνουμε σαν ελληνισμός.

Στην Αφρική για παράδειγμα που κάνουν πολλά παιδιά, σε 100 χρόνια λένε ότι θα έχουν 3,5 δισεκατομμύρια πληθυσμό, ενώ τώρα έχουν 1,2 δισεκατομμύρια. Άρα, εμείς θα χαθούμε ως ελληνισμός αν δεν κάνουμε παιδιά. Άρα, θέλουμε περισσότερα παιδιά. Κάνετε σεξ χωρίς προφυλάξεις».