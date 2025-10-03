Κωνσταντίνος Πλεύρης στον Φειδία: «Η σχέση μου με την Τζόρτζια Σιακαβάρα αφορά μόνο εμάς»

Συνεχίζει τις προκλητικές κινήσεις ο Κύπριος ευρωβουλευτής και YouTuber Φειδίας Παναγιώτου, αυτή τη φορά φιλοξενώντας στο κανάλι του, συνέντευξη από τον γνωστό ακροδεξιό Κωνσταντίνο Πλεύρη.

Στη συνέντευξη που διήρκεσε κάτι παραπάνω από μιάμιση ώρα, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης «ξεδιπλώνει» τις -γνωστές- απόψεις του επί παντός επιστητού.

«Μισώ τους Τούρκους. Είναι αγριάνθρωποι, υπάνθρωποι, δολοφόνοι», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ σημειώνει ότι για εκείνον «δεν υπάρχει Τουρκία, υπάρχει κατεχόμενη Ιονία και κατεχόμενος Πόντος».

«Οι Τούρκοι είναι ένας λαός που δεν προσέφερε κάτι στον ανθρώπινο πολιτισμό. Το παρελθόν τους δεν είναι ιστορία, είναι ποινικό μητρώο», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Πλεύρης.

«Σφάξανε τους Έλληνες. Στον Πόντο έγιναν λεηλασίες, σφαγές, βιασμοί. Κάνουν εθνοκάθαρση. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε».

Μάλιστα, στρέφει τα βέλη του στη σημερινή κυβέρνηση, μέλος της οποίας είναι και ο γιος του, Θάνος Πλεύρης, ως υπουργός Μετανάστευσης.

«Αυτό το κράτος το κυβερνούν άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ελληνική συνείδηση», υπογραμμίζει και αναφέρει ότι το σημερινό κράτος «είναι εναντίον της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού».

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τις απόψεις του για τους μετανάστες, λέγοντας ότι «κάποτε θα γίνουμε μειοψηφία στον τόπο μας».

«Όποιος πάει να μπει παράνομα πρέπει να πολυβοληθεί, όχι απλά να πυροβοληθεί», λέει σε άλλο σημείο της συνέντευξης, προκαλώντας ανατριχίλα.

«Γνώρισα μια ωραία κυρία...»

Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης ρωτήθηκε από τον Φειδία Παναγιώτου και για τη σχέση του με την Τζόρτζια Σιακαβάρα, πρώην παίκτρια του ριάλιτι My Style Rocks.

«Γνώρισα μια ωραία κυρία, ηθοποιός, πολύ πιο νέα από μένα, με μεγάλη διαφορά ηλικίας και μου επετέθησαν», αναφέρει.

«Αυτό αφορά εμένα και αυτή. Αφού σμίξαμε, αυτή θέλει, εγώ θέλω, τι τους ενδιαφέρει η ιδιωτική μου ζωή;».

«Θα μου πείτε τι βρήκε σε μένα, αυτό διερωτώμαι κι εγώ...», λέει ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, δείχνοντας στον YouTuber μια φωτογραφία της. «Αν ήμουν με κανέναν μαντράχαλο, θα με έλεγαν προοδευτικό...», προσθέτει.