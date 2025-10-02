Γεωργία Σιακαβάρα: «Είχα πρόβλημα με το έντερο, πήγαινε για σηψαιμία»

Η Γεωργία Σιακαβάρα περιέγραψε στο «Πρωινό» τις δύσκολες ώρες που πέρασε με την υγεία της και το πόσο πολύ τη στήριξε ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Πλεύρης. «Δόξα τω Θεώ τώρα είμαι αρκετά καλύτερα. Κάθε μέρα και καλύτερα. Αφού προλάβαμε, θέλω να πω… Γιατί ήταν λίγο θέμα χρόνου τελικά να σας μιλάω από ψηλά. Όλα τα άλλα είναι πταίσματα. Τελικά ήταν μεγάλο πρόβλημα με το έντερο, γιατί πήγαινε για σηψαιμία. Τόσο σοβαρό! Για κάποιες ώρες προλάβαμε εμείς. Το λέω και ανατριχιάζω!

«Του έλεγα φύγε από δω»

«Ο Κωνσταντίνος επέμενε από τις προηγούμενες φορές να πάμε στο νοσοκομείο, αλλά δεν… Μου έλεγε θα έρθω να σε πάρω να πάμε στο νοσοκομείο. Του έλεγα όχι και όταν το αποφάσισα, που είχα φτάσει στο απροχώρητο, δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Ευτυχώς μπόρεσα και βρήκα τον σύντροφο της αδερφής μου και με πήγε εκείνος. Ήρθε και ο Κωνσταντίνος. Με κάνει συνέχεια να γελάω και του έλεγα φύγε από εδώ, δεν κάνει να γελάω, δεν κάνει να σφίγγομαι».

Προσωπικός φωτογράφος

Η Γεωργία Σιακαβάρα αποκάλυψε πως έφτιαξε λογαριασμό στο TikTok για τον σύντροφό της! «Το έβρισκα ανούσιο να πηγαίνει σε κάποια κανάλια που συνήθως τα παρακολουθούν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Ενώ στο TikTok θα μπορεί να τον παρακολουθήσει κόσμος νεαρότερης ηλικίας. Το έχει ευχαριστηθεί γιατί βλέπει την απήχηση. Έχει μάθει να απαντάει και στα σχόλια. Πλέον είναι και ο προσωπικός μου φωτογράφος. Μου λένε όλοι βλέπει να βγάλει φωτογραφίες; Όχι μόνο βλέπει, αλλά τις βγάζει και πάρα πολύ ωραίες».