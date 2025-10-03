Μαρία Σολωμού: Οι throwback φωτογραφίες από τα παιδικά πάρτι γενεθλίων

Η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε φωτογραφίες από παιδικά πάρτι γενεθλίων της, στις οποίες φαίνεται χωρίς το χαρακτηριστικό φουντωτό μαλλί που την ακολουθεί σήμερα ως σήμα κατατεθέν. Μέσα από αυτές τις εικόνες θυμήθηκε τις σκέψεις και την ανυπομονησία που ένιωθε τότε για τη μεγάλη μέρα, εξηγώντας όμως πως σήμερα τα γενέθλια δεν την ενθουσιάζουν και τις περισσότερες φορές τα αφήνει χωρίς γιορτή.

