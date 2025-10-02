Έλλη Κοκκίνου: «Ο γιος μου είναι ο άντρας δίπλα μου»

Η Έλλη Κοκκίνου εμφανίστηκε στο «Πρωινό» και μίλησε για τον άντρα της ζωής της, που δεν είναι άλλος από τον γιο της! «Ο γιος μου 17, είναι αντράκι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, είναι ήρεμη η σχέση μας. Είναι ο άντρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός να μην αρρωστήσω, να μην κινδυνεύσω, να με στηρίξει αν έχω άγχος, με ρωτάει αν όλα πάνε καλά και μου λέει να μην αγχώνεσαι.

Σαν δυο φίλοι

Έχουμε σχέση ώστε να με ρωτήσει εκείνος για κάποιο σύντροφό μου ή εγώ για κάποια σύντροφό του. Δεν έχει χρειαστεί να επηρεάσουμε ο ένας τον άλλο. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, δεν έχει χρειαστεί. Πιστεύω ότι σαν μαμά δεν θα το έκανα σε εκείνον γιατί όταν πας κόντρα στο παιδί, θα γίνει χειρότερο», προσθέτει η τραγουδίστρια για τη σχέση τους που εκτός μαμάς και γιου είναι και φιλική!

Η λύπη του αποχωρισμού

Το προσεχές διάστημα το παιδί της Κοκκίνου ενδέχεται να φύγει για σπουδές στο εξωτερικό και εκείνη έχει ήδη ανάμεικτα συναισθήματα. «Θα είμαι μία μαμά με βαλιτσάκι! Μου κάνει δύσκολο που θα φύγει. Είναι η χαρμολύπη, είναι η λύπη του αποχωρισμού, αλλά χαίρομαι τόσο πολύ που τον βλέπω να ανθίζει, να αποφασίζει μόνος του τι θέλει να ακολουθήσει. Τον θαυμάζω».