Κοκκίνου: Όταν φύγει ο γιος μου για σπουδές θα υπάρχει βουβαμάρα στο σπίτι... δεν ξέρω αν θα τρελαθώ

Η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night show» και μίλησε για τον γιο της αλλά και την γυναικεία φύση της, που όπως λέει ακόμα και αν γεννιόταν ξανά πάλι γυναίκα θα ήθελε να είναι, όμως εξηγεί:

«Ήμουν πάντα αγοροκόριτσο. Στην καθημερινότητά μου δεν ήμουν αυτό το θηλυκό που μπορεί να νομίζει κάποιος. Μου άρεσε να μαθαίνω να αλλάζω τα λάδια, να πλένω το αυτοκίνητο, να ασχολούμαι με ό,τι έβλεπα από τα αδέλφια μου. Δεν μου άρεσε ποτέ το νιαούρισμα. Καθόλου, ούτε μικρή».

«Το μεγαλύτερο ποσοστό μέσω social δεν μπορώ να το πω φλερτ. Για μένα δεν είναι φλερτ, δεν το συζητάω. Επειδή δεν βγαίνω πολύ, σχεδόν σπάνια, κακώς, δεν έχω πολλές ευκαιρίες. Αυτό θέλω να το αλλάξω. Φέτος θα αρχίσω να βγαίνω» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Αναφέρθηκε όμως και στον γιο της και πιο συγκεκριμένα στην στιγμή που θα τον αποχωριστεί όταν φύγει για σπουδές στο εξωτερικό. «Δεν την έχω ζήσει ακόμα αυτή τη μετάβαση. Είναι χαρμολύπη. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ανοίξουν οι ορίζοντές του, που θα ζήσει μόνος του και θα κάνει αυτό που θέλει. Από την άλλη, ξέρω ότι η καθημερινότητά μου θα αλλάξει. Δεν θα υπάρχει το κάθε μέρα καλημέρα, κάθε βράδυ καληνύχτα, το να μαγειρέψω γι' αυτόν, να τον πάω για ψώνια, να ασχοληθώ. Θα υπάρχει μια βουβαμάρα στο σπίτι και δεν ξέρω αν θα τρελαθώ ή αν θα πέσω σε κατάθλιψη. Προσπαθώ να το αποδεχτώ. Αλλά θα έχω πάντα ένα έτοιμο βαλιτσάκι να πάρω το αεροπλάνο και να πάω».