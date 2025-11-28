Έλλη Κοκκίνου: «Έτρωγα 4 νεκταρίνια την ημέρα και είχα πάθει αναιμία από την αφαγία»

Η Έλλη Κοκκίνου που φέτος παρουσιάζει την μουσική εκπομπή «Don't Forget The Lyrics» έδωσε συνέντευξη στο vidcast Daily Kous Kous και μίλησε για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί, αλλά και για την εικόνα της και τα σχόλια που έχει δεχθεί κατά καιρούς.

«Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω, δεν είναι και λίγα, - που τα φορτώθηκα μέσα σε έναν χρόνο και τα απέκτησα με θυρεοειδή - και έχω ακούσει: “Πώς έχεις γίνεις έτσι;”. Δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να έχουν κιλό παραπάνω. Είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο, σε αναιμία από την αφαγία και ενώ ήμουν με 4 νεκταρίνια την ημέρα, εγώ πάχαινα. Πήγα στη γιατρό, ήμουν με μαύρα μάτια και είχα χλομιάσει ολόκληρη» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια. Και αποκάλυψε μεταξύ άλλων: «Έχω άτυπη κοιλιοκάκη, είναι αυτοάνοσο. Απαγορεύεται να φάω γλουτένη».

Όνειρό της ήταν να δημιουργήσει οικογένεια και να κάνει και άλλο παιδί, όμως η ζωή της τα έφερε αλλιώς όπως εξηγεί: «Το είχα σκεφτεί και το ήθελα πολύ. Το όνειρό μου ήταν να κάνω δύο παιδιά, αλλά οι εξελίξεις δεν το επέτρεψαν. Έπρεπε να ξαναμπώ στη δουλειά ( σ.σ μετά την απόκτηση του γιου της ) και μετά χώρισα με τον μπαμπά του».

Η Έλλη Κοκκίνου και στην επαγγελματική της ζωή, αλλά και στην προσωπική θέλει να μιλάει με ειλικρίνεια όπως εξηγεί: «Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αν με εκνευρίσεις ή δεν συμφωνώ μαζί σου, θα σου το πω χύμα, δεν θα το φιλτράρω. Δεν θα σου μιλήσω άσχημα αλλά θα σου τα πω».