«Don’t Forget The Lyrics»: Κάντε… καντάδα στην Έλλη Κοκκίνου

«Εδώ δεν κερδίζει η φωνή, κερδίζουν οι στίχοι». Από τις 5 Οκτωβρίου, οι Κυριακές στον ΑΝΤ1 έχουν άλλον αέρα και άλλο… στίχο! Έχουν τραγούδια που αγαπήσαμε και στιγμές γεμάτες γέλιο! Το «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται κάθε Κυριακή στις 20.00 με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου, στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση ως οικοδέσποινας ενός σόου!

Η τραγουδίστρια μας υποδέχεται με κέφι και διάθεση στο τηλεοπτικό καραόκε, που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο και έχει μεταδοθεί με επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε δει ξανά αυτό το πρόγραμμα από το MEGA το 2015. Τότε λεγόταν «Δεν έχω λόγια» και το παρουσίαζε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Βρίσκεις και κερδίζεις

Στο «Don’t Forget The Lyrics», οι παίκτες θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές, παίζοντας με γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όποιος θυμηθεί τι… έγραψε ο στιχουργός, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 15.000€! Εκτός, όμως, από καλή μνήμη, οι παίκτες πρέπει να έχουν και καλή στρατηγική.

Σε κάθε επεισόδιο, τέσσερις παίκτες αναμετρώνται σε δημοφιλή τραγούδια, υπό τους ήχους της μπάντας που παίζει live στο στούντιο και έχοντας στη διάθεσή τους μόνο δύο βοήθειες, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη φίλων και συγγενών, που κάνουν… κερκίδα στο κοινό. Όποιος από τους παίκτες θυμάται τους περισσότερους στίχους, συγκεντρώνει και τους περισσότερους πόντους, με τελικό σκοπό να κερδίσει τον αντίπαλό του και να φτάσει στον τελικό.

Εκεί, ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους καλείται να τραγουδήσει. Aνάλογα με τις λέξεις που βρίσκει σωστά, μαζεύει χρήματα με το μέγιστο ποσό να φτάνει τις 15.000€.