Ο Κώστας Δόξας μήνυσε την πρώην σύζυγό του επειδή δεν έβαλε κράνος στην κόρη τους

Ο γνωστός τραγουδιστής, Κώστας Δόξας, κατέθεσε νέα μήνυση εις βάρος της πρώην συζύγου του, καθώς εκείνος έγινε έξαλλος με μία κίνηση της που έθεσε σε κίνδυνο την μικρή τους κόρη.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άριας Καλύβα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» αυτό που πυροδότησε την οργή του Κώστα Δόξα και έκανε μήνυση στην Μαρία Δεληθανάση είναι ότι εκείνη δεν φόρεσε κράνος στην 8χρονη κόρη τους, όταν την πήρε από το σχολείο με τη μηχανή.



Ο Κώστας Δόξας κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα χθες το βράδυ, Παρασκευή (24/10/2025), στις 9, οι αστυνομικοί να εντοπίσουν την Μαρία Δεληθανάση, να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν σε αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.