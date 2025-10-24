Κώστας Καραφώτης για τη γυναίκα του: «Δεν υπάρχουν κρυφά πράγματα σε αυτή τη σχέση»

Ο Κώστας Καραφώτης μίλησε στο «Happy day» για τον γάμο του με την Κάτια Μάνου και πως καταφέρνουν να είναι ερωτευμένοι και χωρίς τσακωμούς. «Όλα έχουν να κάνουν με το timing. Σίγουρα παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας της Κάτιας, έχει πάρα πολλά στοιχεία που ταιριάζουν επάνω μου. Είναι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνει, ο άνθρωπός μου. Εννοείται πως είναι cool με το επάγγελμά μου, αλλά δεν υπάρχουν και κρυφά πράγματα σε αυτή τη σχέση. Δεν έχουμε κωδικούς στα social, υπάρχει το μαζί και μας αρέσει πάρα πολύ.

Είχαμε συγκατοικήσει πριν από τον γάμο και το μόνο μας πρόβλημα στον έγγαμο βίο είναι όταν αποχωριζόμαστε. Φυσικά και έχουμε τσακωθεί, αλλά προφανώς είναι για ασήμαντα πράγματα. Η επανασύνδεση γίνεται όμως πολύ γρήγορα».





Η συναυλία στο Ισραήλ

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην εμπειρία που βίωσε στο εμπόλεμο Τελ Αβίβ. «Για όλο τον κόσμο ήταν περίεργα τα πράγματα στο Ισραήλ, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, γιατί έφυγα πολύ γρήγορα από τη χώρα και πήγα στην Ιορδανία, ήμουν πιο ασφαλής.

Όσο να ’ναι, η ιδέα του να μην φύγεις για τις επόμενες μέρα, αλλά να μείνεις εγκλωβισμένος στη Μέση Ανατολή είναι λιγάκι φοβιστική. Εκεί είναι συμφιλιωμένοι με την κατάσταση του πολέμου και του συναγερμού ανά πάσα στιγμή, έτσι ζουν πολλά χρόνια, είναι η καθημερινότητά τους».

«Δεν με πήραν για να με μειώσουν»

Ο Καραφώτης σχολίασε και τις συνεργασίες που είχε και τον στήριξαν στα πρώτα του βήματα, αλλά και μετέπειτα. «Δεν έχω μαύρη λίστα γιατί από το 2004 που είμαι στον χώρο είχα πολύ καλές συνεργασίες. Είναι πολύ λίγα τα γεγονότα που με έχουν πληγώσει.

Όσο μεγαλώνω σίγουρα δεν μπορώ να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν σέβονται τη μουσική. Τα τραγούδι είναι χαρά, είναι ευτυχία. Δεν μου χαμήλωσε ποτέ κανένας το μικρόφωνο 20 χρόνια στον χώρο, αντιθέτως μου το δυνάμωσαν, άνθρωποι όπως η Πέγκυ Ζήνα, η κυρία Μαρινέλλα, ο Χρήστος Νικολόπουλος και η Γλυκερία. Όσοι με πήραν, με πήραν για να είμαι δίπλα τους και όχι για να με μειώσουν».